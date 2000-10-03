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Раздел: Авто  
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Еще одна страна Евросоюза откажется от бензиновых автомобилей

Еще одна страна Евросоюза откажется от бензиновых автомобилей В Дании также планируют запретить машины на дизельном топливе.

В Дании власти страны собираются ввести запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

По плану премьер-министра Дании Ларса Лекке Расмуссена, в стране с 2030 года прекратят продажи дизельных и бензиновых автомобилей, а с 2035 года также перестанут продавать "гибриды".

Представляя законопроект в парламенте, Расмуссен указал, что достичь данной цели будет сложно. Однако самым Дания следует примеру Великобритании и Франции, заявивших о запрете с 2040 года продаж дизельных и бензиновых автомобилей.

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На предстоящей неделе правительство Дании представит парламенту свой план более детально.
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 Теги: Дания, запреты

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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