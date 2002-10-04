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Раздел: Авто  
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Полицейская статистика опровергла аварийность "евроблях"

Полицейская статистика опровергла аварийность "евроблях" Полученные данные свидетельствуют о некорректности популярного тезиса.

Лишь в одном из 19-ти ДТП фигурирует авто на еврономерах. Такую статистику послала полиция в ответ на официальный запрос организации «Авто Евро Сила», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Судя по данным полиции, автомобили украинской регистрации совершают ДТП в 18 раз чаще, чем транспортные средства с иностранными номерами.

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«Ответ однозначен - нам врут с экранов телевизоров и проплаченных СМИ-ресурсов, преувеличивая и придумывая искусственно раздутую угрозу, следующую от автомобилей иностранной регистрации», - говорится в сообщении.
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 Теги: Евробляхи, аварийность

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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