Раздел: Авто
Полицейская статистика опровергла аварийность "евроблях"
Полученные данные свидетельствуют о некорректности популярного тезиса.
Лишь в одном из 19-ти ДТП фигурирует авто на еврономерах. Такую статистику послала полиция в ответ на официальный запрос организации «Авто Евро Сила», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Судя по данным полиции, автомобили украинской регистрации совершают ДТП в 18 раз чаще, чем транспортные средства с иностранными номерами.
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«Ответ однозначен - нам врут с экранов телевизоров и проплаченных СМИ-ресурсов, преувеличивая и придумывая искусственно раздутую угрозу, следующую от автомобилей иностранной регистрации», - говорится в сообщении.
Лишь в одном из 19-ти ДТП фигурирует авто на еврономерах. Такую статистику послала полиция в ответ на официальный запрос организации «Авто Евро Сила», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Судя по данным полиции, автомобили украинской регистрации совершают ДТП в 18 раз чаще, чем транспортные средства с иностранными номерами.
Читайте также: На Парижском автосалоне представили новый Lexus
«Ответ однозначен - нам врут с экранов телевизоров и проплаченных СМИ-ресурсов, преувеличивая и придумывая искусственно раздутую угрозу, следующую от автомобилей иностранной регистрации», - говорится в сообщении.
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