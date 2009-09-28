Раздел: Авто
Что нужно знать о заправке авто "по горловину"
Как лучше заправлять авто.
Автовладельцы часто заправляют топливный бак по горловину. Так иногда поступают и на АЗС. Эксперты выяснили, не опасно ли это, и что вообще нужно знать про заправку авто по горловину, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Переливы
Топливный бак обычно вмещает больше, чем заявлено официально. В него можно залить на 5-10 литров больше, чем по паспорту. Таким образом, главной причиной переливов является реальная вместимость бака.
Меньше всего сверх нормы топлива можно залить в японские автомобили, а больше всего – в европейские модели.
Недоливы
Кажется, у всех автомобилей есть «резервный запас топлива». Благодаря нему водитель может проехать еще несколько десятков километров после того, как вы узнаете о пустом баке.
У автомобилей Volkswagen, например, резервный запас топлива достигает 13% от официальной цифры. Этого хватит для того, чтобы доехать до ближайшей автозаправки. Но на самом деле автопроизводители заботятся о машинах. Почему? Потому, что из-за пустого бака может выйти из строя топливный насос.
Под горловину?
Топливный бак по горловину нужен только при дальних поездках. Это оправданно. Помните, что заводские цифры и данные не учитывают «пустоты безопасности». Но если они есть, значит, эта зачем-то нужно.
В автомобилях сейчас есть трехклапанная система вентиляции топливного бака. Она состоит из гравитационного клапана, электромагнитного клапана и вентиляционного клапана. Слишком много топлива может повредить вентиляции.
Что может произойти, если заливать топливо под завязку? Последствий несколько:
- бортовой компьютер может выдать ошибку
- увеличение расхода топлива
- проблемы с системой вентиляции бака
- возможность воспламенения
- автомобиль может не завестись
Читайте также: В Тернополе на заправке взорвалось такси
Это не все негативные последствия, если заливать топливо по горловину. Поэтому так поступать можно только во время дальней поездки, когда есть риск остаться на дороге без топлива.
Автовладельцы часто заправляют топливный бак по горловину. Так иногда поступают и на АЗС. Эксперты выяснили, не опасно ли это, и что вообще нужно знать про заправку авто по горловину, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Переливы
Топливный бак обычно вмещает больше, чем заявлено официально. В него можно залить на 5-10 литров больше, чем по паспорту. Таким образом, главной причиной переливов является реальная вместимость бака.
Меньше всего сверх нормы топлива можно залить в японские автомобили, а больше всего – в европейские модели.
Недоливы
Кажется, у всех автомобилей есть «резервный запас топлива». Благодаря нему водитель может проехать еще несколько десятков километров после того, как вы узнаете о пустом баке.
У автомобилей Volkswagen, например, резервный запас топлива достигает 13% от официальной цифры. Этого хватит для того, чтобы доехать до ближайшей автозаправки. Но на самом деле автопроизводители заботятся о машинах. Почему? Потому, что из-за пустого бака может выйти из строя топливный насос.
Под горловину?
Топливный бак по горловину нужен только при дальних поездках. Это оправданно. Помните, что заводские цифры и данные не учитывают «пустоты безопасности». Но если они есть, значит, эта зачем-то нужно.
В автомобилях сейчас есть трехклапанная система вентиляции топливного бака. Она состоит из гравитационного клапана, электромагнитного клапана и вентиляционного клапана. Слишком много топлива может повредить вентиляции.
Что может произойти, если заливать топливо под завязку? Последствий несколько:
- бортовой компьютер может выдать ошибку
- увеличение расхода топлива
- проблемы с системой вентиляции бака
- возможность воспламенения
- автомобиль может не завестись
Читайте также: В Тернополе на заправке взорвалось такси
Это не все негативные последствия, если заливать топливо по горловину. Поэтому так поступать можно только во время дальней поездки, когда есть риск остаться на дороге без топлива.
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