Раздел: Авто
Самая дорогая машина в истории возвращается в производство
Речь идет о Ferrari 250 GTO 1962 года.
Ателье Ares Design прославилось рядом смелых проектов, среди которых – очень необычный Гелендваген и купе Bentley Mulsanne. Теперь же британцы взялись возродить легендарную Ferrari 250 GTO 1962 года – самый дорогой авто всех времен и народов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Представлены и первые наброски автомобиля. Новый суперкар Ferrari 250 GTO внешне повторяет знаменитого предка У него знакомый силуэт, характерные каплевидные фары и овальная решетка радиатора, а на носу появились три вентиляционных отверстия.
В основе авто лежит суперкар Ferrari 812 Superfast. Под капотом установлен 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 800 л. с. Максимальная скорость превышает 340 км/ч.
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Всего выпустят лишь 10 современных Ferrari 250 GTO от Ares Design. Цена автомобиля составит 1,2 млн. евро. Это немало, но но ведь настоящий GTO продают и за $70 миллионов.
Ателье Ares Design прославилось рядом смелых проектов, среди которых – очень необычный Гелендваген и купе Bentley Mulsanne. Теперь же британцы взялись возродить легендарную Ferrari 250 GTO 1962 года – самый дорогой авто всех времен и народов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Представлены и первые наброски автомобиля. Новый суперкар Ferrari 250 GTO внешне повторяет знаменитого предка У него знакомый силуэт, характерные каплевидные фары и овальная решетка радиатора, а на носу появились три вентиляционных отверстия.
В основе авто лежит суперкар Ferrari 812 Superfast. Под капотом установлен 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 800 л. с. Максимальная скорость превышает 340 км/ч.
Читайте также: Деликатесы не для всех: как выглядит самая дорогая еда в мире. Фото
Всего выпустят лишь 10 современных Ferrari 250 GTO от Ares Design. Цена автомобиля составит 1,2 млн. евро. Это немало, но но ведь настоящий GTO продают и за $70 миллионов.
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