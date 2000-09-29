» » Самая дорогая машина в истории возвращается в производство
Раздел: Авто  
0

Самая дорогая машина в истории возвращается в производство

Самая дорогая машина в истории возвращается в производствоРечь идет о Ferrari 250 GTO 1962 года.

Ателье Ares Design прославилось рядом смелых проектов, среди которых – очень необычный Гелендваген и купе Bentley Mulsanne. Теперь же британцы взялись возродить легендарную Ferrari 250 GTO 1962 года – самый дорогой авто всех времен и народов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

Представлены и первые наброски автомобиля. Новый суперкар Ferrari 250 GTO внешне повторяет знаменитого предка У него знакомый силуэт, характерные каплевидные фары и овальная решетка радиатора, а на носу появились три вентиляционных отверстия.

В основе авто лежит суперкар Ferrari 812 Superfast. Под капотом установлен 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 800 л. с. Максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Читайте также: Деликатесы не для всех: как выглядит самая дорогая еда в мире. Фото

Всего выпустят лишь 10 современных Ferrari 250 GTO от Ares Design. Цена автомобиля составит 1,2 млн. евро. Это немало, но но ведь настоящий GTO продают и за $70 миллионов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: самое дорогое авто, производство, Ferrari, Ferrari 250 GTO

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:07 » Автор: Алена Шимко
     1474
     0

Похожие новости по теме

Ferrari представила суперкар Monza Ferrari представила суперкар Monza

В основе новинки лежит купе Ferrari 812 Superfast.

Создатель Ferrari Enzо представил новый суперкар Создатель Ferrari Enzо представил новый суперкар

На шоу классических авто Concours d’Elegance в Пеббл-Бич (США) представили новый суперкар Ken Okuyama Kode 0.

Ferrari представила свой самый мощный спорткар Ferrari представила свой самый мощный спорткар

Новый суперкар назвали 812 Superfast.

В Англии за нереальные деньги продается Ferrari 1962 В Англии за нереальные деньги продается Ferrari 1962

Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска может стать самым дорогим в мире

Ferrari презентовала уникальный суперкар Ferrari презентовала уникальный суперкар

Фото супергибрида Ferrari LaFerrari Spider с открытым верхом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх