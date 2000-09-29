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Раздел: Авто  
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Volkswagen назвал дату дебюта самого маленького кроссовера

Volkswagen назвал дату дебюта самого маленького кроссовераАвтомобиль на 38 сантиметров короче «Тигуана».

Компания Volkswagen определилась с датой дебюта компактного кроссовера T-Cross. Модель рассекретят 25 октября, а ее публичный дебют состоится в начале ноября на автосалоне в Сан-Паулу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Самый маленький кроссовер «Фольксвагена» построен на модульной платформе MQB. Автомобиль на 38 сантиметров короче «Тигуана» (длина новинки – 4199 миллиметров), а его колесная база на 27 сантиметров меньше (2651 миллиметр).

Модель получит сдвижные сиденья второго ряда, электронную приборную панель, беспроводную зарядку для смартфона, 300-ваттную аудиосистему Beats, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем, четыре USB-порта в салоне, а также 18-дюймовые колесные диски.

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В гамму двигателей войдут литровые трехцилиндровые агрегаты мощностью 95 и 115 сил, 150-сильный мотор 1.5 и дизельная «четверка», выдающая 95 сил и 250 Нм момента. Коробки - пяти- и шестиступенчатая «механика», а также «робот» с двумя сцеплениями.
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 Теги: Volkswagen, кроссовер

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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