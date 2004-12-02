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Раздел: Авто  
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Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Украине

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в УкраинеRenault Duster уже не на первом месте.

Лидером рейтинга самых популярных автомобилей в Украине по версии Укравтопрома оказался корейский кроссовер Kia Sportage. Вторым по продажам оказался Renault Duster, на третьем месте Nissan Qashqai.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Согласно данным ассоциации, в ноябре 2018 года в Украине продали 448 таких машин.

На втором месте с показателем в 344 проданных единицы оказался Renault Duster, а замкнул тройку лидеров Nissan Qashqai (342 единицы).

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Далее идут Renault Logan (274), Toyota RAV-4 (224), Škoda Octavia (202), Nissan X-Trail (200), Hyundai Tucson (185), Renault Sandero (168) и Toyota Camry (152).
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 Теги: автомобиль, топ, Duster

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Сегодня, 20:59 » Автор: Едгар Букмирза
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