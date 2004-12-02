Украинцы массово вывозят машины на еврономерах в приграничные города

Похожие новости по теме

25 ноября законы о растаможивании автомобилей на еврономерах вступили в силу

Почти все "евробляхи" были ввезены гражданами Украины.

В январе этого года в Украину завезли и зарегистрировали почти в 2,5 раза больше б/у машин, чем годом ранее.