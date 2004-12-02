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Раздел: Авто  
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Украинцы массово вывозят машины на еврономерах в приграничные города

Украинцы массово вывозят машины на еврономерах в приграничные городаМашины оставляют на границе.

В ночь на 25 ноября, когда в Украине вступили в силу новые законы о растаможивании автомобилей, пограничное словацкое село Убля превратилось в свалку машин на еврономерах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.

Стоит отметить, что с 25 ноября при ввозе авто на иностранной регистрации в Украину нужно вносить обязательные таможенные платежи. Так, украинцы имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых платежей.

Также украинцы имеют право ввозить "евробляхи" в режиме транзита при условии внесения денежного залога в размере таможенных платежей, которые подлежат уплате.

Однако многие украинцы отказываются платить за ввоз автомобиля, поэтому бросают транспорт под открытым небом в селе Убля, что на границе Словакии и Закарпатской области Украины.

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Местный житель Александерс Чипатс насчитал около полусотни автомобилей, которые неизвестные бросили на территории его домовладения. Мужчина предполагает – это машины украинских заробитчан, за которые, после введения новых правил растаможки, они должны были внести залог на таможне.

Он не знает, вернутся ли временные владельцы за машинами через день-два, или бросили навсегда. Его жена боится, что экологическая служба Словацкой республики оштрафует их за кучу машин во дворе.

"Экологическая служба Словацкой республики не позволит на такой несанкционированной незаконной стоянке держать долго машины. Это такие нули, нули, нули, что я даже боюсь об этом думать. Я действительно не сплю, я действительно переживаю, не хочется нарушать никаких законов", - рассказала жена Александерса украинка Светлана.

Не знает, как помочь ситуации с несанкционированной стоянкой и староста села. Такая ситуация застала местные власти врасплох. С ночи на 25 ноября здесь начали массово бросать автомобили.

"Ходите после обеда по селу и нет ни одного, а утром там уже стоят припаркованные авто. И вы даже не знаете, откуда они взялись и кто их туда ночью пригнал. Это одна из проблем. Другая в том, что эти автомобили часто разбирают на запчасти. То есть части автомобиля исчезают, а сам кузов у нас в селе остается валяться как лом или мусор", - жалуется Надежда Серкова.
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 Теги: еврономера, автомобиль, кризис

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Сегодня, 22:13 » Автор: Едгар Букмирза
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