Раздел: Авто
В Украине видели редкий Mercedes с "крыльями"
Автомобиль видели в Одессе
Если поискать, то в Украине можно найти очень много редких коллекционных авто. По слухам, у нас даже Bugatti Veyron и Pagani Zonda есть, не говоря уже о более дешевых раритетах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Эти фотографии сделали в Одессе в начале 90-х. Изображенное на них купе Mercedes-Benz S-Class с дверями типа «крыло чайки»– на самом деле не гаражная переделка, а довольно-таки редкий экземпляр.
Тюнинг Mercedes C126 был популярен в 80-е, причем поднимающиеся вверх двери для купе предлагали сразу несколько ателье. На фото изображена работа тюнеров из SGS – такие авто выпускали с 1982 по 1986 годы.
Купе Mercedes 500 SEC Gullwing получило не только новые двери, но и обвес. Под капотом прячется пятилитровый V8, развивавший 225-245 л. с., в зависимости от версии.
Читайте также: В Украине видели редкий многотонный грузовик Mercedes-Benz
Авто на фото далеко не в самом хорошем состоянии. Жаль, что его история нам неизвестна и непонятно, дожило ли купе Мерседес до наших дней или где-то сгнило на свалке.
Если поискать, то в Украине можно найти очень много редких коллекционных авто. По слухам, у нас даже Bugatti Veyron и Pagani Zonda есть, не говоря уже о более дешевых раритетах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Эти фотографии сделали в Одессе в начале 90-х. Изображенное на них купе Mercedes-Benz S-Class с дверями типа «крыло чайки»– на самом деле не гаражная переделка, а довольно-таки редкий экземпляр.
Тюнинг Mercedes C126 был популярен в 80-е, причем поднимающиеся вверх двери для купе предлагали сразу несколько ателье. На фото изображена работа тюнеров из SGS – такие авто выпускали с 1982 по 1986 годы.
Купе Mercedes 500 SEC Gullwing получило не только новые двери, но и обвес. Под капотом прячется пятилитровый V8, развивавший 225-245 л. с., в зависимости от версии.
Читайте также: В Украине видели редкий многотонный грузовик Mercedes-Benz
Авто на фото далеко не в самом хорошем состоянии. Жаль, что его история нам неизвестна и непонятно, дожило ли купе Мерседес до наших дней или где-то сгнило на свалке.
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