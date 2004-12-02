» » В Украине видели редкий Mercedes с "крыльями"
Раздел: Авто  
0

В Украине видели редкий Mercedes с "крыльями"

В Украине видели редкий Mercedes с "крыльями"Автомобиль видели в Одессе

Если поискать, то в Украине можно найти очень много редких коллекционных авто. По слухам, у нас даже Bugatti Veyron и Pagani Zonda есть, не говоря уже о более дешевых раритетах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

Эти фотографии сделали в Одессе в начале 90-х. Изображенное на них купе Mercedes-Benz S-Class с дверями типа «крыло чайки»– на самом деле не гаражная переделка, а довольно-таки редкий экземпляр.

Тюнинг Mercedes C126 был популярен в 80-е, причем поднимающиеся вверх двери для купе предлагали сразу несколько ателье. На фото изображена работа тюнеров из SGS – такие авто выпускали с 1982 по 1986 годы.

Купе Mercedes 500 SEC Gullwing получило не только новые двери, но и обвес. Под капотом прячется пятилитровый V8, развивавший 225-245 л. с., в зависимости от версии.

Читайте также: В Украине видели редкий многотонный грузовик Mercedes-Benz

Авто на фото далеко не в самом хорошем состоянии. Жаль, что его история нам неизвестна и непонятно, дожило ли купе Мерседес до наших дней или где-то сгнило на свалке.
В Украине видели редкий Mercedes с "крыльями"
В Украине видели редкий Mercedes с "крыльями"
В Украине видели редкий Mercedes с "крыльями"
В Украине видели редкий Mercedes с "крыльями"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes, Украина

Загрузка...
Сегодня, 16:27 » Автор: Алена Шимко
     491
     0

Похожие новости по теме

В Украине видели редкий Bentley Continental В Украине видели редкий Bentley Continental

Автомобиль пребывает в хорошем состоянии.

В Украине видели редкий многотонный грузовик Mercedes-Benz В Украине видели редкий многотонный грузовик Mercedes-Benz

Этот грузовой автомобиль, негласно названный «кубическая кабина», начал выпускаться на заводе Mercedes-Benz более полувека назад.

В Украине видели редкий культовый ретро-автомобиль В Украине видели редкий культовый ретро-автомобиль

В одном из одесских автосалонов запечатлели эксклюзивное купе Jaguar.

На видео показали купе Mercedes-Maybach На видео показали купе Mercedes-Maybach

Купе получит двери в стиле «крыло чайки».

Представлена тюнинг-версия купе Mercedes-AMG GT S AREION Представлена тюнинг-версия купе Mercedes-AMG GT S AREION

В Женеву едет 700-сильное купе Mercedes-AMG GT S AREION.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх