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Раздел: Авто  
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В Украине видели одинаковые Таврии с "крутыми" номерами

В Украине видели одинаковые Таврии с "крутыми" номерамиПарочка Таврий с очень красивыми номерами.

Совсем недавно у нас вышла публикация о Таврии с крутыми номерами, которую засняли в Мелитополе Запорожской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Однако мало кто знает, но это далеко не единственный ЗАЗ с VIP-госзнаками, обитающий на просторах нашей родины. Еще один интересный экземпляр – ЗАЗ-11055 Таврия Пикап с номерами АА 7777 ВР. Ранее (в 2011 и 2013 годах) об этом автомобиле уже рассказывали в Сети, и вот на днях он засветился снова.

Принадлежит автомобиль 2005 года выпуска киевлянину, который проживает в Днепровском районе. А вот еще одна точно такой же грузовичок отечественного производства с не мене впечатляющей регистрацией – АА 0001 ОI. Зачастую с такими номерными знаками ездят черные Mercedes S-Class, Toyota LC 200 и др. люкcовые авто.

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И как их заполучили владельцы Таврий для нас, честно говоря, загадка. Неужто для этого было достаточно иметь “нужных людей” в МРЭО?
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 Теги: Украина, Таврия, одинаковые авто, крутые номера

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Сегодня, 10:07 » Автор: Алена Шимко
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