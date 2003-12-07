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Раздел: Авто  
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Nissan презентовала суперкар за миллион евро

Nissan презентовала суперкар за миллион евроЯпонцы одобрили выход лимитированной серии GT-R50.

Компания Nissan впервые продемонстрировала концепт нового GT-R на фестивале скорости в Гудвуде и, получив положительный отклик по всему миру, приняла решение запустить суперкар в серию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Правда, радоваться скоростной «игрушке» будут лишь избранные автолюбители, так как Nissan уже обьявил, что выпустит всего 50 единиц GT-R50 по цене от 1 миллиона евро в Европе (без учета налогов и опций).

Внешний вид модели, дизайн которой разрабатывался ателье Italdesign, останется идентичным концепту, продемонстрированному на фестивале в Гудвуде, однако клиенты смогут выбирать цвет кузова и внутренней отделки.

Двигатель для GT-R50 достался от модели GT-R Nismo, но его мощность увеличилась до 710 лошадиных сил и 780 Нм крутящего момента.

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Сообщается, что первые автомобили начнут поставлять клиентам в 2019 году, а последние экземпляры будут выпущены в 2020-м.
Nissan презентовала суперкар за миллион евро
Nissan презентовала суперкар за миллион евро
Nissan презентовала суперкар за миллион евро
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 Теги: GT-R50, Nissan, суперкар

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Сегодня, 11:27 » Автор: Алена Шимко
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