Раздел: Авто
Nissan презентовала суперкар за миллион евро
Японцы одобрили выход лимитированной серии GT-R50.
Компания Nissan впервые продемонстрировала концепт нового GT-R на фестивале скорости в Гудвуде и, получив положительный отклик по всему миру, приняла решение запустить суперкар в серию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Правда, радоваться скоростной «игрушке» будут лишь избранные автолюбители, так как Nissan уже обьявил, что выпустит всего 50 единиц GT-R50 по цене от 1 миллиона евро в Европе (без учета налогов и опций).
Внешний вид модели, дизайн которой разрабатывался ателье Italdesign, останется идентичным концепту, продемонстрированному на фестивале в Гудвуде, однако клиенты смогут выбирать цвет кузова и внутренней отделки.
Двигатель для GT-R50 достался от модели GT-R Nismo, но его мощность увеличилась до 710 лошадиных сил и 780 Нм крутящего момента.
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Сообщается, что первые автомобили начнут поставлять клиентам в 2019 году, а последние экземпляры будут выпущены в 2020-м.
Компания Nissan впервые продемонстрировала концепт нового GT-R на фестивале скорости в Гудвуде и, получив положительный отклик по всему миру, приняла решение запустить суперкар в серию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Правда, радоваться скоростной «игрушке» будут лишь избранные автолюбители, так как Nissan уже обьявил, что выпустит всего 50 единиц GT-R50 по цене от 1 миллиона евро в Европе (без учета налогов и опций).
Внешний вид модели, дизайн которой разрабатывался ателье Italdesign, останется идентичным концепту, продемонстрированному на фестивале в Гудвуде, однако клиенты смогут выбирать цвет кузова и внутренней отделки.
Двигатель для GT-R50 достался от модели GT-R Nismo, но его мощность увеличилась до 710 лошадиных сил и 780 Нм крутящего момента.
Читайте также: Ferrari презентовала уникальный суперкар
Сообщается, что первые автомобили начнут поставлять клиентам в 2019 году, а последние экземпляры будут выпущены в 2020-м.
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