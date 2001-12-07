Раздел: Авто
Гиперкар McLaren P1 чемпиона Формулы-1 выставлен на продажу
Дженсон Баттон продает свой Mclaren P1
На днях в Великобритании в продаже появился гиперкар McLaren P1 чемпиона Формулы-1 2009 года Дженсона Баттона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В своем Инстаграмме Баттон отметил, что продает машину для того, чтобы кто-то другой мог ей наслаждаться. Дело в том, что Дженсон основную массу времени проводит в США и намотал на P1 2015 года выпуска только 551 милю.
Помимо известного владельца, P1 щеголяет спорт пакетом «Track Mode 2», коваными дисками, звуковой системой Meridian и особой окраской McLaren Special Operations (MSO) Grauschwartz Grey. Выглядит автомобиль как новый, такой он в принципе и есть.
Продает автомобиль, конечно, не сам Баттон, а специально обученные люди. Цена? Как и на любой P1 она большая – 1 600 000 фунтов стерлингов (около 2,1 миллиона долларов).
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P.S. Напомню, что P1 оснащен гибридной силовой установкой суммарной мощностью более 900 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 350 км/ч. Автомобиль очень серьезный!
На днях в Великобритании в продаже появился гиперкар McLaren P1 чемпиона Формулы-1 2009 года Дженсона Баттона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В своем Инстаграмме Баттон отметил, что продает машину для того, чтобы кто-то другой мог ей наслаждаться. Дело в том, что Дженсон основную массу времени проводит в США и намотал на P1 2015 года выпуска только 551 милю.
Помимо известного владельца, P1 щеголяет спорт пакетом «Track Mode 2», коваными дисками, звуковой системой Meridian и особой окраской McLaren Special Operations (MSO) Grauschwartz Grey. Выглядит автомобиль как новый, такой он в принципе и есть.
Продает автомобиль, конечно, не сам Баттон, а специально обученные люди. Цена? Как и на любой P1 она большая – 1 600 000 фунтов стерлингов (около 2,1 миллиона долларов).
Читайте также: Редкий гиперкар выставили на продажу
P.S. Напомню, что P1 оснащен гибридной силовой установкой суммарной мощностью более 900 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 350 км/ч. Автомобиль очень серьезный!
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