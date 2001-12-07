Раздел: Авто
Названы автомобили, которые ржавеют быстрее других
Лучше всего от развития коррозии защищены авто марки Audi.
Сложные погодные условия и агрессивные химические вещества на дорогах приводят к тому, что многие автомобили приходят в негодность из-за ржавчины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Hyser
Оценку устойчивости моделей транспортных средств к развитию ржавчины провело информационное издание Autonews.
Так, лучше всего от развития коррозии защищены авто марки Audi.
Автомобили французских концернов, во время тестирования показали диаметрально противоположные результаты - от двух до пяти пунктов по пятибалльной шкале.
А модель Hoda Civic и вовсе может не выдержать испытаний суровыми погодными условиями и внешней средой. Отсутствие защиты днища от ржавчины и плохо обработанные пороги могут привести к тому, что авто не «выбегает» 12-летний период гарантии от сквозной коррозии.
Читайте также: Названы самые невероятные автомобили Ferrari
В свете проведенного тестирования, специалисты советуют не надеяться на грунтовку или лакокрасочные покрытия, а полностью провести мероприятия антикоррозийной обработки.
Сложные погодные условия и агрессивные химические вещества на дорогах приводят к тому, что многие автомобили приходят в негодность из-за ржавчины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Hyser
Оценку устойчивости моделей транспортных средств к развитию ржавчины провело информационное издание Autonews.
Так, лучше всего от развития коррозии защищены авто марки Audi.
Автомобили французских концернов, во время тестирования показали диаметрально противоположные результаты - от двух до пяти пунктов по пятибалльной шкале.
А модель Hoda Civic и вовсе может не выдержать испытаний суровыми погодными условиями и внешней средой. Отсутствие защиты днища от ржавчины и плохо обработанные пороги могут привести к тому, что авто не «выбегает» 12-летний период гарантии от сквозной коррозии.
Читайте также: Названы самые невероятные автомобили Ferrari
В свете проведенного тестирования, специалисты советуют не надеяться на грунтовку или лакокрасочные покрытия, а полностью провести мероприятия антикоррозийной обработки.
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