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Раздел: Авто  
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Названы автомобили, которые ржавеют быстрее других

Названы автомобили, которые ржавеют быстрее другихЛучше всего от развития коррозии защищены авто марки Audi.

Сложные погодные условия и агрессивные химические вещества на дорогах приводят к тому, что многие автомобили приходят в негодность из-за ржавчины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Hyser

Оценку устойчивости моделей транспортных средств к развитию ржавчины провело информационное издание Autonews.

Так, лучше всего от развития коррозии защищены авто марки Audi.

Автомобили французских концернов, во время тестирования показали диаметрально противоположные результаты - от двух до пяти пунктов по пятибалльной шкале.

А модель Hoda Civic и вовсе может не выдержать испытаний суровыми погодными условиями и внешней средой. Отсутствие защиты днища от ржавчины и плохо обработанные пороги могут привести к тому, что авто не «выбегает» 12-летний период гарантии от сквозной коррозии.

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В свете проведенного тестирования, специалисты советуют не надеяться на грунтовку или лакокрасочные покрытия, а полностью провести мероприятия антикоррозийной обработки.
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 Теги: автомобиль, ржавчина

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Сегодня, 14:42 » Автор: Татьяна Ларина
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