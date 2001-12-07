Раздел: Авто
McLaren представил новый кабриолет
Кабриолет позаимствовал у купе и его динамические характеристики.
Уже будущей весной, ориентировочно – в марте, поклонники суперкаров британской компании McLaren смогут протестировать новый кабриолет, известный как McLaren 720S Spider.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Стоимость открытой модификации суперкара McLaren 720S стартует с отметки 237 тысяч фунтов стерлингов. Известно, что новинка получит прежний мотор - 4-литровый V8 с отдачей 720 л.с., сочетающийся с «роботом» на семь ступеней.
Помимо силового агрегата, кабриолет позаимствовал у купе и его динамические характеристики. Так, первую сотню километров такое авто набирает всего за 2,9 секунды, а его максимальная скорость при разложенной крыше достигает 341 км/ч, при опущенной чуть меньше – 325 км/ч.
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Складную крышу 720S Spider выполнили из углеродного волокна, а в качестве опции предусмотрена также и панорамная крыша. Из-за особенностей конструкции, среди которых сложный механизм, отвечающий за работу крыши, кабриолет стал тяжелее стандартного купе. Разница составляет около 49 килограммов.
Уже будущей весной, ориентировочно – в марте, поклонники суперкаров британской компании McLaren смогут протестировать новый кабриолет, известный как McLaren 720S Spider.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Стоимость открытой модификации суперкара McLaren 720S стартует с отметки 237 тысяч фунтов стерлингов. Известно, что новинка получит прежний мотор - 4-литровый V8 с отдачей 720 л.с., сочетающийся с «роботом» на семь ступеней.
Помимо силового агрегата, кабриолет позаимствовал у купе и его динамические характеристики. Так, первую сотню километров такое авто набирает всего за 2,9 секунды, а его максимальная скорость при разложенной крыше достигает 341 км/ч, при опущенной чуть меньше – 325 км/ч.
Читайте также: McLaren представил отреставрированный суперкар F1
Складную крышу 720S Spider выполнили из углеродного волокна, а в качестве опции предусмотрена также и панорамная крыша. Из-за особенностей конструкции, среди которых сложный механизм, отвечающий за работу крыши, кабриолет стал тяжелее стандартного купе. Разница составляет около 49 килограммов.
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