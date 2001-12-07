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Раздел: Авто  
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McLaren представил новый кабриолет

McLaren представил новый кабриолетКабриолет позаимствовал у купе и его динамические характеристики.

Уже будущей весной, ориентировочно – в марте, поклонники суперкаров британской компании McLaren смогут протестировать новый кабриолет, известный как McLaren 720S Spider.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Стоимость открытой модификации суперкара McLaren 720S стартует с отметки 237 тысяч фунтов стерлингов. Известно, что новинка получит прежний мотор - 4-литровый V8 с отдачей 720 л.с., сочетающийся с «роботом» на семь ступеней.

Помимо силового агрегата, кабриолет позаимствовал у купе и его динамические характеристики. Так, первую сотню километров такое авто набирает всего за 2,9 секунды, а его максимальная скорость при разложенной крыше достигает 341 км/ч, при опущенной чуть меньше – 325 км/ч.

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Складную крышу 720S Spider выполнили из углеродного волокна, а в качестве опции предусмотрена также и панорамная крыша. Из-за особенностей конструкции, среди которых сложный механизм, отвечающий за работу крыши, кабриолет стал тяжелее стандартного купе. Разница составляет около 49 килограммов.
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 Теги: McLaren, кабриолет

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Сегодня, 21:52 » Автор: Едгар Букмирза
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