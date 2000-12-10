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Раздел: Авто  
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Названа область Украины, освоившая все средства на ремонт дорог

Названа область Украины, освоившая все средства на ремонт дорог Остальные области не смогли потратить все выделенные деньги.

Только Хмельницкая область по состоянию на 30 ноября полностью использовала средства Дорожного фонда на ремонт дорог местного значения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.

Об этом свидетельствует инфографика на сайте Министерства инфраструктуры.

Более 90% освоила Винницкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Львовская и Днепропетровская области. В Киевской области использовали 76% финансирования.

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Худшие результаты продемонстрировали Луганская, Одесская, Тернопольская и Николаевская области.
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 Теги: дороги, ремонт

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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