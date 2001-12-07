Раздел: Авто
Эти советы помогут завести заглохший автомобиль
В большинстве случаев достаточно совершить несколько простых действий.
Перестал заводиться мотор. Поворачиваю ключ – и тишина! Аккумулятор новый и полностью заряжен, проблема точно не в нем. Так в чем же тогда? На этот вопрос ответит ведущий специалист отдела оригинального сервиса корпорации «УкрАВТО» Алексей Бакало, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
"Возможно, в вашем автомобиле вышел из строя стартер. Еще есть вероятность того, что при замене либо снятии и установке аккумуляторной батареи после зарядки плохо были затянуты клеммы либо они попросту окислились".
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"В первом случае лучше обратиться за помощью к специалистам, так как, возможно, не поступает питание на стартер, да и демонтаж стартера при необходимости его ремонта или замены – работа не из простых. Во втором случае можно устранить проблему самостоятельно, подтянув клеммы".
Перестал заводиться мотор. Поворачиваю ключ – и тишина! Аккумулятор новый и полностью заряжен, проблема точно не в нем. Так в чем же тогда? На этот вопрос ответит ведущий специалист отдела оригинального сервиса корпорации «УкрАВТО» Алексей Бакало, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
"Возможно, в вашем автомобиле вышел из строя стартер. Еще есть вероятность того, что при замене либо снятии и установке аккумуляторной батареи после зарядки плохо были затянуты клеммы либо они попросту окислились".
Читайте также: Aston Martin превращает старые авто в электромобили
"В первом случае лучше обратиться за помощью к специалистам, так как, возможно, не поступает питание на стартер, да и демонтаж стартера при необходимости его ремонта или замены – работа не из простых. Во втором случае можно устранить проблему самостоятельно, подтянув клеммы".
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