» » Эти советы помогут завести заглохший автомобиль
Раздел: Авто  
0

Эти советы помогут завести заглохший автомобиль

Эти советы помогут завести заглохший автомобиль В большинстве случаев достаточно совершить несколько простых действий.

Перестал заводиться мотор. Поворачиваю ключ – и тишина! Аккумулятор новый и полностью заряжен, проблема точно не в нем. Так в чем же тогда? На этот вопрос ответит ведущий специалист отдела оригинального сервиса корпорации «УкрАВТО» Алексей Бакало, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.

"Возможно, в вашем автомобиле вышел из строя стартер. Еще есть вероятность того, что при замене либо снятии и установке аккумуляторной батареи после зарядки плохо были затянуты клеммы либо они попросту окислились".

Читайте также: Aston Martin превращает старые авто в электромобили

"В первом случае лучше обратиться за помощью к специалистам, так как, возможно, не поступает питание на стартер, да и демонтаж стартера при необходимости его ремонта или замены – работа не из простых. Во втором случае можно устранить проблему самостоятельно, подтянув клеммы".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: автомобиль, советы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     0
     0

Похожие новости по теме

Aston Martin превращает старые авто в электромобили Aston Martin превращает старые авто в электромобили

Раритетные машины получают новую жизнь благодаря этой инициативе.

Эксперт прокомментировал эффективность автомобильных полиролей Эксперт прокомментировал эффективность автомобильных полиролей

Не все подобные средства работают достаточно хорошо.

Автосервис или самому: эксперт подсказал, как лучше менять моторное масло Автосервис или самому: эксперт подсказал, как лучше менять моторное масло

На первый взгляд, в процедуре нет ничего сложного.

Эксперт назвал правила использования ручника зимой Эксперт назвал правила использования ручника зимой

Неправильное применение ручного тормоза может привести к серьёзным последствиям.

Основные признаки неисправности стартера Основные признаки неисправности стартера

Основные неисправности в работе стартера и их признаки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх