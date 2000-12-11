Раздел: Авто
Эксперт рассказал, зачем нужны нерабочие автомобильные аккумуляторы
Ненужную АКБ можно продать скупщикам.
Бывалые автомобилисты знают - отработанные аккумуляторы не стоит выбрасывать, а сдавать куда нужно, выручив за это деньги. Во-первых, «копейка лишней не бывает». А, во-вторых, всем известно, что серная кислота и свинец, содержащиеся в АКБ, очень токсичны. Они опасны, как для человека, так и для окружающей среды. Поэтому лучше батарею продать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Но, задумывались ли вы, почему эти самые скупщики готовы за ваш старый свинцово-кислотный аккумулятор платить деньги? Вероятно, принимая отработанную АКБ у вас, они на этом тоже что-то зарабатывают?
Разумеется, зарабатывают! Вот только на чем?
Ответ на этот вопрос очень прост. Купив за копейки АКБ у вас, потом они его перепродадут оптовом скупщику. В случае Украины, это, скорее всего, окажется заготовительная база, завод по переработке или производитель новых аккумуляторов, которые нуждаются в таком ценном сырье, как свинец.
Если очень упрощенно, то внутри свинцово-кислотный аккумулятор состоит из электродов и пористых пластин. Электроды - это плоские решетки из свинца, а пластины - перегородки, выполненные из материала, который не взаимодействует с кислотой. Ячейки решетки электродов наполнены порошком диоксида свинца (анодные пластины) и свинца (катодные пластины). Электроды вместе с сепараторами погружены в электролит - водный раствор серной кислоты.
То есть, основным материалом в конструкции АКБ является свинец (со всеми оксидами и диоксид). Например, на производство стандартного 55-амперного аккумулятора требуется около 15-17 кг свинца.
Но вот в чем дело - в Украине отсутствуют условия для промышленной добычи свинца. А в виде готового сырья (в слитках) он - весьма недешевый материал.
По состоянию на 7 декабря 2018 за 1 тонну свинца на мировых биржах просят от $ 1940 (лом свинца) до $60 000 свинец сорта С0000), в зависимости от его чистоты.
Читайте также: Военные испытали новый багги украинского производства
Вот нашим производителям аккумуляторов и приходится либо покупать свинец за рубежом за большие деньги, либо удешевлять производство, используя переработанный свинец, который «добывают» из старых АКБ.
Бывалые автомобилисты знают - отработанные аккумуляторы не стоит выбрасывать, а сдавать куда нужно, выручив за это деньги. Во-первых, «копейка лишней не бывает». А, во-вторых, всем известно, что серная кислота и свинец, содержащиеся в АКБ, очень токсичны. Они опасны, как для человека, так и для окружающей среды. Поэтому лучше батарею продать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Но, задумывались ли вы, почему эти самые скупщики готовы за ваш старый свинцово-кислотный аккумулятор платить деньги? Вероятно, принимая отработанную АКБ у вас, они на этом тоже что-то зарабатывают?
Разумеется, зарабатывают! Вот только на чем?
Ответ на этот вопрос очень прост. Купив за копейки АКБ у вас, потом они его перепродадут оптовом скупщику. В случае Украины, это, скорее всего, окажется заготовительная база, завод по переработке или производитель новых аккумуляторов, которые нуждаются в таком ценном сырье, как свинец.
Если очень упрощенно, то внутри свинцово-кислотный аккумулятор состоит из электродов и пористых пластин. Электроды - это плоские решетки из свинца, а пластины - перегородки, выполненные из материала, который не взаимодействует с кислотой. Ячейки решетки электродов наполнены порошком диоксида свинца (анодные пластины) и свинца (катодные пластины). Электроды вместе с сепараторами погружены в электролит - водный раствор серной кислоты.
То есть, основным материалом в конструкции АКБ является свинец (со всеми оксидами и диоксид). Например, на производство стандартного 55-амперного аккумулятора требуется около 15-17 кг свинца.
Но вот в чем дело - в Украине отсутствуют условия для промышленной добычи свинца. А в виде готового сырья (в слитках) он - весьма недешевый материал.
По состоянию на 7 декабря 2018 за 1 тонну свинца на мировых биржах просят от $ 1940 (лом свинца) до $60 000 свинец сорта С0000), в зависимости от его чистоты.
Читайте также: Военные испытали новый багги украинского производства
Вот нашим производителям аккумуляторов и приходится либо покупать свинец за рубежом за большие деньги, либо удешевлять производство, используя переработанный свинец, который «добывают» из старых АКБ.
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