» » Эксперт рассказал, зачем нужны нерабочие автомобильные аккумуляторы
Раздел: Авто  
0

Эксперт рассказал, зачем нужны нерабочие автомобильные аккумуляторы

Эксперт рассказал, зачем нужны нерабочие автомобильные аккумуляторы Ненужную АКБ можно продать скупщикам.

Бывалые автомобилисты знают - отработанные аккумуляторы не стоит выбрасывать, а сдавать куда нужно, выручив за это деньги. Во-первых, «копейка лишней не бывает». А, во-вторых, всем известно, что серная кислота и свинец, содержащиеся в АКБ, очень токсичны. Они опасны, как для человека, так и для окружающей среды. Поэтому лучше батарею продать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Но, задумывались ли вы, почему эти самые скупщики готовы за ваш старый свинцово-кислотный аккумулятор платить деньги? Вероятно, принимая отработанную АКБ у вас, они на этом тоже что-то зарабатывают?

Разумеется, зарабатывают! Вот только на чем?

Ответ на этот вопрос очень прост. Купив за копейки АКБ у вас, потом они его перепродадут оптовом скупщику. В случае Украины, это, скорее всего, окажется заготовительная база, завод по переработке или производитель новых аккумуляторов, которые нуждаются в таком ценном сырье, как свинец.

Если очень упрощенно, то внутри свинцово-кислотный аккумулятор состоит из электродов и пористых пластин. Электроды - это плоские решетки из свинца, а пластины - перегородки, выполненные из материала, который не взаимодействует с кислотой. Ячейки решетки электродов наполнены порошком диоксида свинца (анодные пластины) и свинца (катодные пластины). Электроды вместе с сепараторами погружены в электролит - водный раствор серной кислоты.

То есть, основным материалом в конструкции АКБ является свинец (со всеми оксидами и диоксид). Например, на производство стандартного 55-амперного аккумулятора требуется около 15-17 кг свинца.

Но вот в чем дело - в Украине отсутствуют условия для промышленной добычи свинца. А в виде готового сырья (в слитках) он - весьма недешевый материал.

По состоянию на 7 декабря 2018 за 1 тонну свинца на мировых биржах просят от $ 1940 (лом свинца) до $60 000 свинец сорта С0000), в зависимости от его чистоты.

Читайте также: Военные испытали новый багги украинского производства

Вот нашим производителям аккумуляторов и приходится либо покупать свинец за рубежом за большие деньги, либо удешевлять производство, используя переработанный свинец, который «добывают» из старых АКБ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: аккумуляторы, скупка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     454
     0

Похожие новости по теме

Военные испытали новый багги украинского производства Военные испытали новый багги украинского производства

Испытания провели бойцы полка "Азов".

Эксперты сравнили самые популярные аккумуляторы для авто в Украине Эксперты сравнили самые популярные аккумуляторы для авто в Украине

Какой аккумулятор выбрать для своей машины.

Вся правда и мифы об аккумуляторах зимой Вся правда и мифы об аккумуляторах зимой

Рассмотрим несколько популярных сезонных вопросов по наболевшей электрической теме.

Почему за границей автомобили дешевле, чем в Украине Почему за границей автомобили дешевле, чем в Украине

Эксперт поведал о том, почему украинцы платят больше на покупку авто.

Срок службы автомобильного аккумулятора можно увеличить, - специалисты Срок службы автомобильного аккумулятора можно увеличить, - специалисты

Оказывается, аккумулятор может служить вам и вашему авто намного дольше, чем должен.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх