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Раздел: Авто  
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Бывший суперкар Папы Римского разыграют в лотерею

Бывший суперкар Папы Римского разыграют в лотерею Размер минимальной ставки составит 10 долларов.

Уникальный Lamborghini Huracan станет главным призом лотереи, которую проведет благотворительная онлайн-платформа Omaze. Суперкар, декорированный в цвета флага Ватикана, был подарен папе римскому Франциску, а позже продан на аукционе Sotheby’s за 809 375 евро, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.

Для того, чтобы принять участие в лотерее нужно сделать пожертвование, от суммы которого и зависит вероятность выигрыша. Минимальная сумма взноса составляет 10 долларов, которые эквивалентны 100 условным баллам. Максимальная - 5 тысяч долларов, и за нее положено 50 тысяч баллов.

Вырученные от лотереи средства будут направлены на помощь пострадавшим от войн и работорговли.

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Lamborghini Huracan оснащен 5,2-литровым агрегатом V10 мощностью 610 л.с. и 560 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает система полного привода и 7-ступенчатый «робот». Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у купе 3,2 секунды. Максимальная скорость - 325 километров в час.

Бывший суперкар Папы Римского разыграют в лотерею
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 Теги: Lamborghini, Папа Римский

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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