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В немецком Фридберге появились светофоры с Элвисом Пресли
Именно там певец служил в армии.
Жители немецкого городка Фридберг добились от властей разрешения на установление специальных светофоров с легендарным певцом и актером. Все потому, что Элвис жил именно в этом городе во время службы в армии, передает Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.
Элвиса Пресли забрали в армию в момент пика его карьеры. Немало девичьих слез пролилось из-за командировки певца в Германию почти на 2 года. Если бы они знали, что именно здесь Элвис встретит свою будущую жену Присциллу... В итоге он вернулся домой и своим сладким голосом снова заставлял публику рыдать от восторга.
С октября 1958 года по март 1960 года “король рок'н'ролла” служил в Фридберге, близ Франкфурта в Германии. Жители города решили по-своему почтить память легендарного певца.
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Горожанам понадобилось 3 месяца, чтобы изготовить специальные светофоры для пешеходов и согласовать их установку с полицией.
Жители немецкого городка Фридберг добились от властей разрешения на установление специальных светофоров с легендарным певцом и актером. Все потому, что Элвис жил именно в этом городе во время службы в армии, передает Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.
Элвиса Пресли забрали в армию в момент пика его карьеры. Немало девичьих слез пролилось из-за командировки певца в Германию почти на 2 года. Если бы они знали, что именно здесь Элвис встретит свою будущую жену Присциллу... В итоге он вернулся домой и своим сладким голосом снова заставлял публику рыдать от восторга.
С октября 1958 года по март 1960 года “король рок'н'ролла” служил в Фридберге, близ Франкфурта в Германии. Жители города решили по-своему почтить память легендарного певца.
Читайте также: Трамп рассказал, с кем его сравнивали в детстве
Горожанам понадобилось 3 месяца, чтобы изготовить специальные светофоры для пешеходов и согласовать их установку с полицией.
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