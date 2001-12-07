Раздел: Авто
В Сети показали, каким будет Corvette 2020 года
Дизайнер дал волю воображению
На страницах Ютуба появилось новое видео от пользователя Chazcron, в котором показано новое поколение модели Corvette 2020 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Разумеется, показанный образ автомобиля - это плод воображения дизайнера, основанный на некоторых слухах и шпионских фотографиях. Вполне возможно, что это наиболее точное изображение будущего «Корвета».
Судя по изображения, новинка получит классический низкий профиль, достаточно короткий капот, возможно облегченный кузов, а также пересмотренный стиль передней части. Так, передний бампер напоминает решение от Lamborghini Urus. Оптика осталась в прежнем стиле, и сквозь стекло просматриваются две линзы. В оптику и на бампере встроены светодиодные полоски дневных ходовых огней.
Стоит отметить, что задняя часть осталась верна прежнему стилю, и модель можно узнать вне зависимости от поколения. К сожалению, как будет выглядеть интерьер остается загадкой.
Также напомним, что накануне от инсайдеров стали известны некоторые подробности. Так, на момент старта продаж будет предлагаться исключительно «базовая версия LT8. Впоследствии будет предлагаться более мощные версии в порядке увеличения: C8, GT и Grand Sport.
Читайте также: Фотошпионы показали Chevrolet Corvette 2020
Дебют автомобиля может пройти уже в рамках Детройтского автомобильного салона, а продажи могут начаться уже в середине следующего года. Ценник пока неизвестен.
На страницах Ютуба появилось новое видео от пользователя Chazcron, в котором показано новое поколение модели Corvette 2020 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Разумеется, показанный образ автомобиля - это плод воображения дизайнера, основанный на некоторых слухах и шпионских фотографиях. Вполне возможно, что это наиболее точное изображение будущего «Корвета».
Судя по изображения, новинка получит классический низкий профиль, достаточно короткий капот, возможно облегченный кузов, а также пересмотренный стиль передней части. Так, передний бампер напоминает решение от Lamborghini Urus. Оптика осталась в прежнем стиле, и сквозь стекло просматриваются две линзы. В оптику и на бампере встроены светодиодные полоски дневных ходовых огней.
Стоит отметить, что задняя часть осталась верна прежнему стилю, и модель можно узнать вне зависимости от поколения. К сожалению, как будет выглядеть интерьер остается загадкой.
Также напомним, что накануне от инсайдеров стали известны некоторые подробности. Так, на момент старта продаж будет предлагаться исключительно «базовая версия LT8. Впоследствии будет предлагаться более мощные версии в порядке увеличения: C8, GT и Grand Sport.
Читайте также: Фотошпионы показали Chevrolet Corvette 2020
Дебют автомобиля может пройти уже в рамках Детройтского автомобильного салона, а продажи могут начаться уже в середине следующего года. Ценник пока неизвестен.
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