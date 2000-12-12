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Раздел: Авто  
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Как в Европе: на дорогах Украины предложили установить новый элемент

Как в Европе: на дорогах Украины предложили установить новый элемент Окончательное решение по инициативе пока не принято.

В Министерстве регионального развития предложили оснащать украинские дороги противоослепляющими экранами. Соответствующие рекомендации внесены в проект изменений Государственных строительных норм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

На данный момент в проектной документации отсутствуют записи об установке противоослепляющих экранов. Они станут обязательными при строительстве и реконструкции дорог в случае принятия внесенной поправки.

«Противоослепляющие экраны как средства безопасности на дорогах уже давно используются во всех европейских странах. Они устанавливаются на разделительных полосах, чтобы свет от встречного транспорта не ослеплял водителей. По статистике, после установки таких экранов в странах Европы количество аварий на дорогах снизилось в среднем на 25%. Поэтому мы хотим внедрить такую технологию и на украинских дорогах и предлагаем внести соответствующие изменения в ГСН», – поделился заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

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В министерстве также предлагают размещать соответствующее оборудование на разделительных полосах и ожидают, что на украинских дорогах аварийность снизится на 25% благодаря нововведению. Кроме того, эти меры помогут бороться с несанкционированным пересечением дорог пешеходами.

Как в Европе: на дорогах Украины предложили установить новый элемент
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 Теги: экраны, дорога

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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