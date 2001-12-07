Раздел: Авто
Составлен список самых ожидаемых электромобилей 2020 года
Количество новинок в этой нише продолжает расти.
В самое ближайшее время рынок электромобилей взорвется богатым ассортиментом новых моделей. Давайте освежим в памяти, что это будут за машины. Ожидается, что новые модели электромобилей, которые появятся на рынке в 2020 году, поразят потребителей своей технологичностью, экономичностью и большими запасами хода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Данный список электрокаров напомнит, что это будут за автомобили, и чего от них стоит ожидать.
2020 Aston Martin Rapide E
Известный британский производитель экзотических спорткаров, как ожидается, представит первый электрический пятидверный лифтбек до 2020 года. Основанный на базе популярного Rapide, он получит два электродвигателя совокупной мощности 610 л.с., запас хода чуть более 320 км, и способность разгоняться до сотни менее чем за 4 с. Производство будет ограничено всего 155 экземплярами, а автомобиль будет продаваться по цене около $260 000.
2020 KIA Soul EV
Прибытие на рынок модернизированной версии стильного компактного хэтчбека Kia ожидается в 2020 году.
По последней информации, его оснастили полимерным литий-ионным аккумулятором емкостью 64 кВт*ч, тягой в 201 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Дальность пробега нового Soul пока точно неизвестна, но производитель уверяет, что ее значение будет приближено к 484 км. Цена не оглашалась, но предположительно будет стартовать с $40 000.
2020 Mercedes-Benz EQC
Mercedes «откупорит» рынок электрокаров своей стильной моделью компактного кроссовера EQC, который оснастят двумя электромоторами совокупной мощности 400 л.с. Это позволит ему набирать скорость до 100 км/ч буквально за 5 с, а батарея емкостью 80 кВт*ч наделит способностью проезжать на одном заряде до 450 км. Ориентировочная цена – $80 000.
2020 Mercedes-Benz eSprinter
Коммерческий фургон Mercedes-Benz eSprinter обещают вывести на рынок в 2020 году. Первоначально было объявлено, что этот городской грузовой электрокар получит весьма небольшой запас хода – 150 км. Однако, с месяц назад Илон Маск намекнул на сотрудничество с Daimler, и желание оснастить электрический Sprinter 200-киловаттной батареей. Если это произойдет, то фургон сможет обрести чуть ли не 500-километровый запас хода. И, конечно, от этого будет зависеть и цена автомобиля.
2020 Mini Electric
Знаменитый бренд готовит выпуск полностью электрической версии купе Mini Electric на конец 2019 года. Сообщается, что в нем, вероятно, будет стоять электромотор от BMW i3. Если это случится, Mini Electric получит тягу 170 «лошадей» и умение достигать сотни за 7,3 с, развивая при этом максимальную скорость 150 км/ч. Тогда запас хода «крохи» может составить 320 км. Цена, увы, пока неизвестна.
2020 Polestar 2
Новая линейка высокопроизводительных электрифицированных моделей от Volvo дебютирует в 2020 году, получив название Polestar. В то время как Polestar 1 стал гибридным купе, Polestar 2 обещает быть полностью электрическим седаном.
Дебют электрокара, как ожидается, состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года.
Предполагается, что электромобиль получит силу 400 «лошадок», и сможет на одном заряде преодолевать до 560 км. Цена автомобиля составит от $40 000 до $66 000.
2020 Porshe Taycan
Первым электромобилем Porsche станет ультратехнологичный четырехдверный спорткар. При обещанном диапазоне более 480 км два синхронных двигателя будут генерировать мощность свыше 600 л.с.. Это позволит Taycan разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 с. Но, и увеличит его стоимость до $90 000 и выше.
2020 Rivian R1T
Еще один начинающий, но очень потенциальный производитель электромобилей – стартап Rivian планирует начать продавать свой электропикап, начиная с 2020 года. Предполагается, что R1T будет наделен 640-километровым запасом хода (с батареей максимальной емкости), разгоном за 3 с, и отличными внедорожными способностями. Цена на него составит от $69 000 до $100 000.
2020 Tesla Roadster
Tesla Roadster обещает прийти на рынок в 2020 году, поразив всех своейпроизводительностью. Тесла утверждает, что запас хода электрокара дойдет до гигантских 100 км, разгона до сотни за 1,9 с, а максимальная скорость будет зашкаливать за 400 км/ч.
Стоимость первых 1000 экземпляров составит не менее $250 000, в дальнейшем цену планируется снизить до $200 000.
2020 Tesla Model Y
Если с самой компанией Тесла до 2020 года все будет хорошо, то в этом же году обещан выход еще одного суперэлектромобиля – кроссовера Model Y. Это будет кроссовер-версия электрокара Model 3, оснащенная двумя 258-сильными (192 кВт) моторами, батареей на 60 кВт*ч и 350-километровым запасом хода, или батареей на 85 кВт*ч и диапазоном до 500 км. Предварительно озвученная цена на базовую версию – менее $40 000.
Volkswagen ID 2020
По сообщениям, первым из серии доступных по цене электромобилей Volkswagen станет небольшой хэтчбек, называемый ID. Его планируют оснастить электродвигателем мощностью 168 л.с. и запасом хода от 400 до 600 км.
Читайте также: Tesla наконец-то зашла на украинский рынок
Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 8 с, а его цена будто бы будет меньшей, чем у Теслы – $27 000-$28 000.
В самое ближайшее время рынок электромобилей взорвется богатым ассортиментом новых моделей. Давайте освежим в памяти, что это будут за машины. Ожидается, что новые модели электромобилей, которые появятся на рынке в 2020 году, поразят потребителей своей технологичностью, экономичностью и большими запасами хода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Данный список электрокаров напомнит, что это будут за автомобили, и чего от них стоит ожидать.
2020 Aston Martin Rapide E
Известный британский производитель экзотических спорткаров, как ожидается, представит первый электрический пятидверный лифтбек до 2020 года. Основанный на базе популярного Rapide, он получит два электродвигателя совокупной мощности 610 л.с., запас хода чуть более 320 км, и способность разгоняться до сотни менее чем за 4 с. Производство будет ограничено всего 155 экземплярами, а автомобиль будет продаваться по цене около $260 000.
2020 KIA Soul EV
Прибытие на рынок модернизированной версии стильного компактного хэтчбека Kia ожидается в 2020 году.
По последней информации, его оснастили полимерным литий-ионным аккумулятором емкостью 64 кВт*ч, тягой в 201 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Дальность пробега нового Soul пока точно неизвестна, но производитель уверяет, что ее значение будет приближено к 484 км. Цена не оглашалась, но предположительно будет стартовать с $40 000.
2020 Mercedes-Benz EQC
Mercedes «откупорит» рынок электрокаров своей стильной моделью компактного кроссовера EQC, который оснастят двумя электромоторами совокупной мощности 400 л.с. Это позволит ему набирать скорость до 100 км/ч буквально за 5 с, а батарея емкостью 80 кВт*ч наделит способностью проезжать на одном заряде до 450 км. Ориентировочная цена – $80 000.
2020 Mercedes-Benz eSprinter
Коммерческий фургон Mercedes-Benz eSprinter обещают вывести на рынок в 2020 году. Первоначально было объявлено, что этот городской грузовой электрокар получит весьма небольшой запас хода – 150 км. Однако, с месяц назад Илон Маск намекнул на сотрудничество с Daimler, и желание оснастить электрический Sprinter 200-киловаттной батареей. Если это произойдет, то фургон сможет обрести чуть ли не 500-километровый запас хода. И, конечно, от этого будет зависеть и цена автомобиля.
2020 Mini Electric
Знаменитый бренд готовит выпуск полностью электрической версии купе Mini Electric на конец 2019 года. Сообщается, что в нем, вероятно, будет стоять электромотор от BMW i3. Если это случится, Mini Electric получит тягу 170 «лошадей» и умение достигать сотни за 7,3 с, развивая при этом максимальную скорость 150 км/ч. Тогда запас хода «крохи» может составить 320 км. Цена, увы, пока неизвестна.
2020 Polestar 2
Новая линейка высокопроизводительных электрифицированных моделей от Volvo дебютирует в 2020 году, получив название Polestar. В то время как Polestar 1 стал гибридным купе, Polestar 2 обещает быть полностью электрическим седаном.
Дебют электрокара, как ожидается, состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года.
Предполагается, что электромобиль получит силу 400 «лошадок», и сможет на одном заряде преодолевать до 560 км. Цена автомобиля составит от $40 000 до $66 000.
2020 Porshe Taycan
Первым электромобилем Porsche станет ультратехнологичный четырехдверный спорткар. При обещанном диапазоне более 480 км два синхронных двигателя будут генерировать мощность свыше 600 л.с.. Это позволит Taycan разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 с. Но, и увеличит его стоимость до $90 000 и выше.
2020 Rivian R1T
Еще один начинающий, но очень потенциальный производитель электромобилей – стартап Rivian планирует начать продавать свой электропикап, начиная с 2020 года. Предполагается, что R1T будет наделен 640-километровым запасом хода (с батареей максимальной емкости), разгоном за 3 с, и отличными внедорожными способностями. Цена на него составит от $69 000 до $100 000.
2020 Tesla Roadster
Tesla Roadster обещает прийти на рынок в 2020 году, поразив всех своейпроизводительностью. Тесла утверждает, что запас хода электрокара дойдет до гигантских 100 км, разгона до сотни за 1,9 с, а максимальная скорость будет зашкаливать за 400 км/ч.
Стоимость первых 1000 экземпляров составит не менее $250 000, в дальнейшем цену планируется снизить до $200 000.
2020 Tesla Model Y
Если с самой компанией Тесла до 2020 года все будет хорошо, то в этом же году обещан выход еще одного суперэлектромобиля – кроссовера Model Y. Это будет кроссовер-версия электрокара Model 3, оснащенная двумя 258-сильными (192 кВт) моторами, батареей на 60 кВт*ч и 350-километровым запасом хода, или батареей на 85 кВт*ч и диапазоном до 500 км. Предварительно озвученная цена на базовую версию – менее $40 000.
Volkswagen ID 2020
По сообщениям, первым из серии доступных по цене электромобилей Volkswagen станет небольшой хэтчбек, называемый ID. Его планируют оснастить электродвигателем мощностью 168 л.с. и запасом хода от 400 до 600 км.
Читайте также: Tesla наконец-то зашла на украинский рынок
Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 8 с, а его цена будто бы будет меньшей, чем у Теслы – $27 000-$28 000.
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