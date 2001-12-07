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Раздел: Авто  
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Немецкий завод Ford сократит количество моделей

Немецкий завод Ford сократит количество моделей Не будут выпускаться Ford C-Max и Grand C-Max.

Американская компания объявила о прекращении производства своих минивэнов на немецком заводе Ford в связи с низким спросом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Производство моделей Ford C-Max и Ford Grand C-Max на заводе в немецком Саарлуисе было остановлено. В самой компании это связывают с изменениями модельной линейки в соответствиями с запросами рынка. В настоящее время руководство марки ведет переговоры с профсоюзом рабочих для поиска компромиса в части сокращения рабочих до минимального числа.

«Мы официально подтверждаем, что вступили в официальные переговоры с нашим советом по производственной части для обсуждения прекращения выпуска C-Max и Grand C-Max в Саарлуисе. К этому решению нас подвела необходимость согласовать модельную линейку с потребительским спросом. Процесс консультаций также будет включать необходимые корректировки рабочей силы», - отметили представители американского бренда.

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Отметим, что сейчас на заводе в Саарлуисе трудится порядка 6,2 тыс. человек. При этом остановка производства двух моделей подразумевает сокращение 1,6 тыс. рабочих мест при сокращении смен с 3 до 2.
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 Теги: Ford, Европа

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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