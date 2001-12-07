Немецкий завод Ford сократит количество моделей

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Пресс-служба автопроизводителя ответила на слухи об уходе с рынка трех популярных моделей.

В Мичигане прекратили производство двух моделей — Ford Focus и C-Max.

Без работы останутся 700 человек. Завод Ford Sollers (совместное предприятие компаний Ford Motor Company и ОАО Соллерс) во Всеволожском районе Ленинградской области остановил производство на период с 21 апреля по 8 июня.