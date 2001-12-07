» » Илон Маск рассказал, когда выйдет электрический пикап Tesla
Раздел: Авто  
0

Илон Маск рассказал, когда выйдет электрический пикап Tesla

Илон Маск рассказал, когда выйдет электрический пикап Tesla Сначала будет выпущен прототип автомобиля.

Компания Tesla представит прототип электрического пикапа в 2019 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Об этом рассказал на своей странице в Twitter основатель автопроизводителя Илон Маск.

Читайте также: Немецкий завод Ford сократит количество моделей

«Прототип пикапа Tesla мы планируем представить в 2019 году», - написал господин Маск в ответ на вопрос одного из подписчиков о сроках появления модели.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Tesla, пикап

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     250
     0

Похожие новости по теме

Маск рассказал, когда выйдет электропикап Tesla Маск рассказал, когда выйдет электропикап Tesla

Модель будет представлена уже в следующем году.

Илон Маск рассказал о нововведении электрокаров Tesla Илон Маск рассказал о нововведении электрокаров Tesla

Электрокары станут похожи на машинки на радиоуправлении.

Маск рассказал, что изменится в двух моделях Tesla Маск рассказал, что изменится в двух моделях Tesla

Tesla сократит опции в интерьере Model S и Model X.

Илон Маск рассказал о бюджетном авто Tesla Илон Маск рассказал о бюджетном авто Tesla

О таких планах рассказал журналистам шеф американской компании Tesla Илон Маск.

Раскрыты детали спецификации пикапа Tesla Раскрыты детали спецификации пикапа Tesla

Невзирая на огромное количество проблем и разработок, генеральный директор американской компании Илон Маск всегда находит время поговорить о будущих продуктах, например, об предстоящем пикапе Tesla.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх