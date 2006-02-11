Адвокат рассказал, могут ли в Украине ввести пересдачу на права каждый год

Автоюрист рассмотрел важный вопрос.



Предложения ввести в Украине ежегодный медосмотр для всех водителей не имеют смысла. Государство не может обязать всех автолюбителей регулярно проходить такую проверку, передает



Такое мнение выразил адвокат и автоюрист Егор Штокалов. Он напомнил, что согласно международным стандартам украинское водительское удостоверение имеет определенный срок годности, по истечению которого водитель обязан заново проходить медосмотр.



"Поэтому государство не сможет обязать водителя проходить медосмотр, допустим, каждый год. На сегодняшний день такой процедуры для частных автолюбителей нет и не предусмотрено. В отличие от водителей общественного транспорта", – уточнил Штокалов.



Вариант с сокращением срока действия водительских прав с тридцати до одного-двух лет адвокат также считает неэффективным. Он пояснил, что проблема регулярных пересдач на права будет заключаться в опыте и практике вождения автомобиля.



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"Например, попробуйте человеку, который всю жизнь работал в такси или на пассажирских перевозках, задать вопрос: какая максимальная допустимая длина автопоезда? Как правильно делать перевязку человеку, у которого повреждена такая-то конечность? Это же все ПДД. Никто вам не ответит. Но если он будет ехать по городу, по самым сложным перекресткам, он при перестроении, при предоставлении приоритета движения и т.д., не нарушит ни одного правила. Потому что у него это уже на уровне инстинктов", – подытожил автоюрист.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Предложения ввести в Украине ежегодный медосмотр для всех водителей не имеют смысла. Государство не может обязать всех автолюбителей регулярно проходить такую проверку, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Такое мнение выразил адвокат и автоюрист Егор Штокалов. Он напомнил, что согласно международным стандартам украинское водительское удостоверение имеет определенный срок годности, по истечению которого водитель обязан заново проходить медосмотр."Поэтому государство не сможет обязать водителя проходить медосмотр, допустим, каждый год. На сегодняшний день такой процедуры для частных автолюбителей нет и не предусмотрено. В отличие от водителей общественного транспорта", – уточнил Штокалов.Вариант с сокращением срока действия водительских прав с тридцати до одного-двух лет адвокат также считает неэффективным. Он пояснил, что проблема регулярных пересдач на права будет заключаться в опыте и практике вождения автомобиля."Например, попробуйте человеку, который всю жизнь работал в такси или на пассажирских перевозках, задать вопрос: какая максимальная допустимая длина автопоезда? Как правильно делать перевязку человеку, у которого повреждена такая-то конечность? Это же все ПДД. Никто вам не ответит. Но если он будет ехать по городу, по самым сложным перекресткам, он при перестроении, при предоставлении приоритета движения и т.д., не нарушит ни одного правила. Потому что у него это уже на уровне инстинктов", – подытожил автоюрист.





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