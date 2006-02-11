Раздел: Авто
Растаможенным авто на еврономерах придется проходить сертификацию
Что это значит для водителей.
13 февраля Кабмин своим постановлением упростил процедуру легализации подержанных автомобилей из стран ЕС, разрешив вместо сертификата использовать копию техпаспорта предыдущей страны регистрации. Казалось, этот шаг должен был дать импульс в легализации бывших "евроблях", ведь им теперь не нужно было проходить сертификацию. Однако, на практике оказалось не все так радужно, передает Хроника.инфо со ссылкой на autosvit.com.ua..
Действительно, при таможенном оформлении, согласно постановлению Кабмина, сертификат соответствия можно заменить на техпаспорт предыдущей страны регистрации. А вот при регистрации уже легализированной "евробляхи" в сервисных центрах сертификат опять потребуют.
Как сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий:
Информируем: согласно действующему законодательству, сертификат соответствия в перечне документов, необходимых для получения услуги первичной регистрации транспортного средства на территории Украины.
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Это требование регламентирует статья 31 Закона Украины «О дорожном движении», в которой указаны основные условия ввоза на территорию Украины транспортных средств. В частности, в статье говорится, что транспортные средства, ввезенные на территорию Украины, подлежат проверке на соответствие экологическим нормам или должны иметь сертификат, выданный уполномоченным на это Секретариатом ЕЭК ООН административным органом. Сейчас данная норма действует и может быть отменена только путем внесения изменений в Закон Украины «О дорожном движении».
13 февраля Кабмин своим постановлением упростил процедуру легализации подержанных автомобилей из стран ЕС, разрешив вместо сертификата использовать копию техпаспорта предыдущей страны регистрации. Казалось, этот шаг должен был дать импульс в легализации бывших "евроблях", ведь им теперь не нужно было проходить сертификацию. Однако, на практике оказалось не все так радужно, передает Хроника.инфо со ссылкой на autosvit.com.ua..
Действительно, при таможенном оформлении, согласно постановлению Кабмина, сертификат соответствия можно заменить на техпаспорт предыдущей страны регистрации. А вот при регистрации уже легализированной "евробляхи" в сервисных центрах сертификат опять потребуют.
Как сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий:
Информируем: согласно действующему законодательству, сертификат соответствия в перечне документов, необходимых для получения услуги первичной регистрации транспортного средства на территории Украины.
Читайте также: Aston Martin удивили алюминиевой деталью за 30 тысяч фунтов
Это требование регламентирует статья 31 Закона Украины «О дорожном движении», в которой указаны основные условия ввоза на территорию Украины транспортных средств. В частности, в статье говорится, что транспортные средства, ввезенные на территорию Украины, подлежат проверке на соответствие экологическим нормам или должны иметь сертификат, выданный уполномоченным на это Секретариатом ЕЭК ООН административным органом. Сейчас данная норма действует и может быть отменена только путем внесения изменений в Закон Украины «О дорожном движении».
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