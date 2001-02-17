Водителям напомнили, как часто нужно проверять уровень масла в двигателе

Как правильно это сделать.



Ни один двигатель внутреннего сгорания не может обойтись без моторного масла. Если его слишком мало, то мотор может быстро разрушится. Поэтому важно регулярно проверять уровень масла в двигателе. Многие водители полагаются на сотрудников техсервиса, но ведь это можно делать и самому, передает



Последовательность действий при проверке уровня масла



1. Для того, чтобы правильно измерить уровень масла, двигатель должен быть теплым. После остановки двигателя немного подождите, минут 10-15. Это необходимо для того, чтобы масло стекло в картер.



2. В каждом автомобиле есть специальный щуп для проверки уровня масла. Откройте капот и достаньте щуп. Где он находится? Посмотрите в инструкции по эксплуатации,



3. Протрите щуп тряпкой без волокон или бумажным полотенцем. Важно, чтобы тряпка в самом деле была без волокон, Вставьте щуп в соответствующее отверстие до упора и подождите несколько секунд.



4. Вытащите щуп.



5. Проверьте уровень масла, ориентируясь на маркировку на щупе. Масляная пленка должна находиться примерно по середине между отметками «Минимальный» и «Максимальный».







Когда нужно долить масло в двигатель



Если во время измерения уровня масла пленка находится между отметками «Минимальный» и «Максимальный», то это нормальный показатель. В этом случае масло добавлять не нужно.



Если масляная пленка едва достигает отметки «Минимальный» или вообще не достигает её, то тогда, конечно масло следует долить.



Сколько долить масла?



Сколько нужно долить масла – это вы узнаете в инструкции. Как правило, между отметками «Минимальный» и «Максимальный» помещается один литр масла. Наливайте понемногу, чтобы не переборщить.



Важно! Перед повторным измерением уровня масла подождите несколько минут. Масло должно стечь. Тогда измерение будет правильным.



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Как часто проверять уровень масла?



Эксперты рекомендуют регулярно проверять уровень масла. Например, после каждой третьей заправки автомобиля. Если у вас автомобиль старый, то тогда проверяйте масло после каждой заправки. Также это следует делать перед длительной поездкой. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ни один двигатель внутреннего сгорания не может обойтись без моторного масла. Если его слишком мало, то мотор может быстро разрушится. Поэтому важно регулярно проверять уровень масла в двигателе. Многие водители полагаются на сотрудников техсервиса, но ведь это можно делать и самому, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua 1. Для того, чтобы правильно измерить уровень масла, двигатель должен быть теплым. После остановки двигателя немного подождите, минут 10-15. Это необходимо для того, чтобы масло стекло в картер.2. В каждом автомобиле есть специальный щуп для проверки уровня масла. Откройте капот и достаньте щуп. Где он находится? Посмотрите в инструкции по эксплуатации,3. Протрите щуп тряпкой без волокон или бумажным полотенцем. Важно, чтобы тряпка в самом деле была без волокон, Вставьте щуп в соответствующее отверстие до упора и подождите несколько секунд.4. Вытащите щуп.5. Проверьте уровень масла, ориентируясь на маркировку на щупе. Масляная пленка должна находиться примерно по середине между отметками «Минимальный» и «Максимальный».Если во время измерения уровня масла пленка находится между отметками «Минимальный» и «Максимальный», то это нормальный показатель. В этом случае масло добавлять не нужно.Если масляная пленка едва достигает отметки «Минимальный» или вообще не достигает её, то тогда, конечно масло следует долить.Сколько нужно долить масла – это вы узнаете в инструкции. Как правило, между отметками «Минимальный» и «Максимальный» помещается один литр масла. Наливайте понемногу, чтобы не переборщить.Важно! Перед повторным измерением уровня масла подождите несколько минут. Масло должно стечь. Тогда измерение будет правильным.Эксперты рекомендуют регулярно проверять уровень масла. Например, после каждой третьей заправки автомобиля. Если у вас автомобиль старый, то тогда проверяйте масло после каждой заправки. Также это следует делать перед длительной поездкой.





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