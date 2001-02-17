Раздел: Авто
В Сети показали европейский электрокар Honda
Компания опубликовала тизер с изображением салона модели.
Honda продолжает постепенно приподнимать завесу тайны на своим новым электромобилем, который будет продаваться в Европе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Если снаружи компактная пятидверка, вдохновленная концептом Urban EV, отчетливо тяготеет к ретростилю, то внутри у нее установлен современный цифровой интерфейс с широкими дисплеями приборов и мультимедиа, которые визуально кажутся единой деталью, простирающейся почти на всю ширину передней панели.
Имя машины нам, видимо, назовут только на Женевском автосалоне, где состоится премьера прототипа. При этом серийный вариант должны показать уже к осени: скорее всего, презентацию организуют во Франкфурте.
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О силовой установке электромобиля Honda упорно молчит, но запас хода вряд ли будет большим: по всем признакам этот электрокар – типичный городской обитатель, для повседневной эксплуатации которого в Европе абсолютному большинству владельцев хватило бы 150-200 реальных километров на одной зарядке в день.
Honda продолжает постепенно приподнимать завесу тайны на своим новым электромобилем, который будет продаваться в Европе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Если снаружи компактная пятидверка, вдохновленная концептом Urban EV, отчетливо тяготеет к ретростилю, то внутри у нее установлен современный цифровой интерфейс с широкими дисплеями приборов и мультимедиа, которые визуально кажутся единой деталью, простирающейся почти на всю ширину передней панели.
Имя машины нам, видимо, назовут только на Женевском автосалоне, где состоится премьера прототипа. При этом серийный вариант должны показать уже к осени: скорее всего, презентацию организуют во Франкфурте.
Читайте также: В Сети показали «гибрид» BMW 3 Series и Honda Odyssey
О силовой установке электромобиля Honda упорно молчит, но запас хода вряд ли будет большим: по всем признакам этот электрокар – типичный городской обитатель, для повседневной эксплуатации которого в Европе абсолютному большинству владельцев хватило бы 150-200 реальных километров на одной зарядке в день.
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