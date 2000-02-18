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Раздел: Авто  
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Стало известно, сколько будет стоить обновленный Ford Explorer

Стало известно, сколько будет стоить обновленный Ford Explorer Американская компания озвучила стоимость обновленного внедорожника Explorer.

Базовая версия нового Ford Explorer2020 модельного года обойдется покупателям по цене 33 860 долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Модификация XLT получила ценник в 37 700 долларов. Исполнение Limited дилеры марки предложат за 49 225 долларов, а гибридная версия обойдется в 52 780 долларов.

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В свою очередь модификация ST имеет ценник 55 835 долларов, а за топовую версию Platinum с самым богатым оснащением дилеры американской компании будут просить 59 345 долларов. Отметим, что в процессе обновления внедорожник получил новую заднеприводную платформу.
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 Теги: Ford Explorer, цена

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