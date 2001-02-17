Раздел: Авто
Kia огласила дату выпуска модели Carnival
Минивэн выйдет в начале 2020 года.
Компания KIA рассказала о премьере новой генерации семиместного минивэна Carnival. Новинка впервые появиться на одном из индийских мотор-шоу в 2019 году. Начало продаж намечено на первую часть года 2020, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По предварительной информации, новинку представят как эксклюзивную модель KIA только для индийского рынка. В таком случае она будет единственной премиальной альтернативой Toyota Innova Crysta.
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Технические характеристики нового KIA Carnival пока не раскрываются. Предположительно, он обзаведется 2,2-литровым дизелем E-VGT, с мощностью 199 лошадиных сил и 441 Нм крутящего момента.
Компания KIA рассказала о премьере новой генерации семиместного минивэна Carnival. Новинка впервые появиться на одном из индийских мотор-шоу в 2019 году. Начало продаж намечено на первую часть года 2020, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По предварительной информации, новинку представят как эксклюзивную модель KIA только для индийского рынка. В таком случае она будет единственной премиальной альтернативой Toyota Innova Crysta.
Читайте также: Названа серьезная проблема беспилотных автомобилей
Технические характеристики нового KIA Carnival пока не раскрываются. Предположительно, он обзаведется 2,2-литровым дизелем E-VGT, с мощностью 199 лошадиных сил и 441 Нм крутящего момента.
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