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Раздел: Авто  
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Kia огласила дату выпуска модели Carnival

Kia огласила дату выпуска модели Carnival Минивэн выйдет в начале 2020 года.

Компания KIA рассказала о премьере новой генерации семиместного минивэна Carnival. Новинка впервые появиться на одном из индийских мотор-шоу в 2019 году. Начало продаж намечено на первую часть года 2020, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

По предварительной информации, новинку представят как эксклюзивную модель KIA только для индийского рынка. В таком случае она будет единственной премиальной альтернативой Toyota Innova Crysta.

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Технические характеристики нового KIA Carnival пока не раскрываются. Предположительно, он обзаведется 2,2-литровым дизелем E-VGT, с мощностью 199 лошадиных сил и 441 Нм крутящего момента.
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 Теги: Kia, Carnival

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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