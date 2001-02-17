Раздел: Авто
Amazon занялась созданием электрокаров
Вложено $700 млн.
Cтартап по созданию электрических грузовиков Rivian объявил о финансировании в размере $700 млн от группы инвесторов во главе с Amazon, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Компания Rivian собирается начать выпуск электрокаров на бывшем заводе Mitsubishi Motors в Иллинойсе.
Американские СМИ ожидали, что Amazon и General Motors проведут переговоры об инвестициях в Rivian, в результате которых стартап может быть оценен от $1 млрд до $2 млрд. Однако переговоры с GM пока не закончены, а вот Amazon вместе с саудовской компанией Abdul Latif Jameel уже решили инвестировать $700 млн.
Представитель Rivian отказался комментировать, какая доля этих инвестиций придется на Amazon и во сколько в результате оценена компания. Отмечается, что компания Amazon планирует развивать собственные логистические сервисы, а технология Rivian подходит для создания машин, способных перевозить тяжелые грузы.
Генеральный директор Rivian Р.Дж. Скаринж сказал, что компания "привлечет дополнительных партнеров, но не по причине нехватки капитала, а больше из-за необходимости наладить стратегические отношения".
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Американская Rivian появилась в 2009 году. Изначально она называлась Mainstream Motors и сменила название к 2011 году. Сейчас в компании работает более 600 человек. Стартап рассматривается как потенциальный конкурент Tesla.
Cтартап по созданию электрических грузовиков Rivian объявил о финансировании в размере $700 млн от группы инвесторов во главе с Amazon, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Компания Rivian собирается начать выпуск электрокаров на бывшем заводе Mitsubishi Motors в Иллинойсе.
Американские СМИ ожидали, что Amazon и General Motors проведут переговоры об инвестициях в Rivian, в результате которых стартап может быть оценен от $1 млрд до $2 млрд. Однако переговоры с GM пока не закончены, а вот Amazon вместе с саудовской компанией Abdul Latif Jameel уже решили инвестировать $700 млн.
Представитель Rivian отказался комментировать, какая доля этих инвестиций придется на Amazon и во сколько в результате оценена компания. Отмечается, что компания Amazon планирует развивать собственные логистические сервисы, а технология Rivian подходит для создания машин, способных перевозить тяжелые грузы.
Генеральный директор Rivian Р.Дж. Скаринж сказал, что компания "привлечет дополнительных партнеров, но не по причине нехватки капитала, а больше из-за необходимости наладить стратегические отношения".
Читайте также: Facebook занялась спутниковым интернетом
Американская Rivian появилась в 2009 году. Изначально она называлась Mainstream Motors и сменила название к 2011 году. Сейчас в компании работает более 600 человек. Стартап рассматривается как потенциальный конкурент Tesla.
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