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Раздел: Авто  
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Amazon занялась созданием электрокаров

Amazon занялась созданием электрокаровВложено $700 млн.

Cтартап по созданию электрических грузовиков Rivian объявил о финансировании в размере $700 млн от группы инвесторов во главе с Amazon, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Компания Rivian собирается начать выпуск электрокаров на бывшем заводе Mitsubishi Motors в Иллинойсе.

Американские СМИ ожидали, что Amazon и General Motors проведут переговоры об инвестициях в Rivian, в результате которых стартап может быть оценен от $1 млрд до $2 млрд. Однако переговоры с GM пока не закончены, а вот Amazon вместе с саудовской компанией Abdul Latif Jameel уже решили инвестировать $700 млн.

Представитель Rivian отказался комментировать, какая доля этих инвестиций придется на Amazon и во сколько в результате оценена компания. Отмечается, что компания Amazon планирует развивать собственные логистические сервисы, а технология Rivian подходит для создания машин, способных перевозить тяжелые грузы.

Генеральный директор Rivian Р.Дж. Скаринж сказал, что компания "привлечет дополнительных партнеров, но не по причине нехватки капитала, а больше из-за необходимости наладить стратегические отношения".

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Американская Rivian появилась в 2009 году. Изначально она называлась Mainstream Motors и сменила название к 2011 году. Сейчас в компании работает более 600 человек. Стартап рассматривается как потенциальный конкурент Tesla.
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 Теги: Amazon, электрокары, инвестиции

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Сегодня, 11:41 » Автор: Алена Шимко
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