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Раздел: Авто  
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Новый SsangYong Korando получил цифровую «приборку»

Новый SsangYong Korando получил цифровую «приборку»SsangYong Korando стал ниже и шире предшественника.

Южнокорейский бренд SsangYong представил на домашнем рынке новый Korando. Кроссовер предыдущего поколения был известен в России под именем Actyon. Модель получила полностью новый дизайн, современное оборудование и электронную приборную панель.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

SsangYong Korando стал ниже и шире предшественника и по своим габаритам приблизился к нынешнему Volkswagen Tiguan. Кроссовер оснащается 1,6-литровым дизелем мощностью 136 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной автоматической трансмиссией Aisin. Привод может быть передним или полным.

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В базе кроссовер комплектуется сиденьями с отделкой искусственной кожей, шестью подушками безопасности, системой контроля давления в шинах, мультимедийной системой с поддержкой Bluetooth и UBS-портом. Дополнительно Korando можно оборудовать виртуальной приборной панелью Blaze Cockpit с 10,25-дюймовым дисплеем, контурной подсветкой салона, светодиодными фарами, пакетом Deep control с полным набором электронных систем безопасности.

Новый SsangYong Korando получил цифровую «приборку»
Новый SsangYong Korando получил цифровую «приборку»
Новый SsangYong Korando получил цифровую «приборку»

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 Теги: SsangYong Korando, приборная панель

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