Для покупателей Mercedes-AMG One сошьют гоночные перчатки

Каждый из 275 покупателей супергибрида Mercedes-AMG One получит сделанные на заказ гоночные перчатки. В компании говорят, что они будут идеально сидеть на руке и позволят улучшить время прохождения гоночного трека.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.Для оформления предзаказа на Mercedes-AMG One необходимо внести депозит в размере 500 тысяч евро. После этого покупатель гиперкара получает специальную коробку с набором для создания оттиска рук. К нему прилагается инструкции, следуя которой будущий владелец сможет получить свою идеальную пару перчаток.Прототип гиперкара Mercedes-AMG Project One представили в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте. Гибрид оснастили силовой установкой от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid. В ее состав вошел 1,6-литровый турбомотор, восьмидиапазонная роботизированная коробка передач, пять электромоторов и литий-ионные батареи. По предварительной информации, суммарная отдача установки - 1054–1248 лошадиных сил.В ноябре прошлого года стало известно, что Mercedes-AMG пришлось отложить запуск автомобиля в серию из-за проблем с адаптацией формульной силовой установки для обычных дорог. Производство супергибрида начнется в следующем году.