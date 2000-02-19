Раздел: Авто
Владельцы "евроблях" столкнулись с трудностями при растаможке
Стоимость услуг брокера повысилась в 8 раз в связи с увеличением спроса на них.
Последние дни действия льготного растаможивания похожи на психологический триллер для участников процесса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Льготный период растаможивания машин на еврономерах подходит к концу. Уже на этой неделе, в четверг, 22 февраля, кто-то сможет растаможить последнее авто за полстоимости сборов, далее легализовать "евробляху" можно будет до мая, но по полному тарифу, потом начнутся штрафы.
Сергей из Закарпатья – счастливый владелец Citroën, который он приобрел в Польше. Он говорит, что за восемь дней прошел все круги ада. "Восемь дней мы бегали, и вышла нам эта растаможка 70 тысяч гривен", - говорит автовладелец. Проблемы, по его словам, начались еще в Польше, где пришлось двое суток ждать в очереди, чтобы снять автомобиль с регистрации. Далее были километровые очереди на границе, и наконец – украинские чиновники.
Уже на этой неделе, 22 февраля, кто-то сможет растаможить последнюю машину за полстоимости сборов. В то же время легализовать "евробляху" можно будет еще до мая, но по полному тарифу. Далее копы начнут штрафовать "евробляхеров" каждый раз на десятки тысяч гривен.
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Растаможить и зарегистрировать авто по низким ценам успеют еще много водителей, успокаивают в киевском сервисном центре. Главное, чтобы не было проблем с документами: "Если все с автомобилем хорошо, не требует никаких дополнительных согласований, гражданин к нам прибывает, в течение одного рабочего дня он получит свидетельство о регистрации и номерные знаки".
Последние дни действия льготного растаможивания похожи на психологический триллер для участников процесса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Льготный период растаможивания машин на еврономерах подходит к концу. Уже на этой неделе, в четверг, 22 февраля, кто-то сможет растаможить последнее авто за полстоимости сборов, далее легализовать "евробляху" можно будет до мая, но по полному тарифу, потом начнутся штрафы.
Сергей из Закарпатья – счастливый владелец Citroën, который он приобрел в Польше. Он говорит, что за восемь дней прошел все круги ада. "Восемь дней мы бегали, и вышла нам эта растаможка 70 тысяч гривен", - говорит автовладелец. Проблемы, по его словам, начались еще в Польше, где пришлось двое суток ждать в очереди, чтобы снять автомобиль с регистрации. Далее были километровые очереди на границе, и наконец – украинские чиновники.
Уже на этой неделе, 22 февраля, кто-то сможет растаможить последнюю машину за полстоимости сборов. В то же время легализовать "евробляху" можно будет еще до мая, но по полному тарифу. Далее копы начнут штрафовать "евробляхеров" каждый раз на десятки тысяч гривен.
Читайте также: Что ожидает "евробляхеров", не успевающих растаможить авто
Растаможить и зарегистрировать авто по низким ценам успеют еще много водителей, успокаивают в киевском сервисном центре. Главное, чтобы не было проблем с документами: "Если все с автомобилем хорошо, не требует никаких дополнительных согласований, гражданин к нам прибывает, в течение одного рабочего дня он получит свидетельство о регистрации и номерные знаки".
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