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Фотошпионы засняли новый Mercedes-AMG A45
Немецкая компания закамуфлировала новинку в необычную пленку.
В конце декабря Mercedes-AMG опубликовал ролик под названием «Not Another Christmas Video», в котором был продемонстрирован новый A45 во время дрифта на трассе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Несмотря на переднеприводную платформу, новинка имеет весьма «заряжены» характер. Тогда же впервые и был показан такой необычный камуфляж.
Как отмечают специалисты издания speedme.ru, через красочную пленку можно с легкостью рассмотреть силуэт нового автомобиля. Например, Mercedes-AMG A45 получил большие воздухозаборники, которые выглядят более агрессивно вид, чем у A35. Помимо этого новинка имеет фирменную решетку радиатора Panamericana, которую используют в моделях серии «63».
Задняя часть «заряженного» хэтча обзавелась четырьмя патрубками выхлопной системы и спойлером на крыше. Также на заднем бампере имеются «вентиляционные отверстия» в заднем бампере, вероятно, предназначенные только для декора.
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По предварительной информации новинку оснастят 2,0-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, производительность которого составляет 382 л.с. в версии A45 и 416 л.с. в исполнении A45 S. Пару силовому агрегату составит 8-ступенчатая АКПП с двумя сцеплениями. Также отметим, что немецкая компания подтвердила наличие системы полного привода 4Matic.
В конце декабря Mercedes-AMG опубликовал ролик под названием «Not Another Christmas Video», в котором был продемонстрирован новый A45 во время дрифта на трассе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Несмотря на переднеприводную платформу, новинка имеет весьма «заряжены» характер. Тогда же впервые и был показан такой необычный камуфляж.
Как отмечают специалисты издания speedme.ru, через красочную пленку можно с легкостью рассмотреть силуэт нового автомобиля. Например, Mercedes-AMG A45 получил большие воздухозаборники, которые выглядят более агрессивно вид, чем у A35. Помимо этого новинка имеет фирменную решетку радиатора Panamericana, которую используют в моделях серии «63».
Задняя часть «заряженного» хэтча обзавелась четырьмя патрубками выхлопной системы и спойлером на крыше. Также на заднем бампере имеются «вентиляционные отверстия» в заднем бампере, вероятно, предназначенные только для декора.
Читайте также: Audi назвала электромобили, которые выйдут в ближайшие три года
По предварительной информации новинку оснастят 2,0-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, производительность которого составляет 382 л.с. в версии A45 и 416 л.с. в исполнении A45 S. Пару силовому агрегату составит 8-ступенчатая АКПП с двумя сцеплениями. Также отметим, что немецкая компания подтвердила наличие системы полного привода 4Matic.
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