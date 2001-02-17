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Единственный существующий экземпляр Mazda 254i Le Mans нашли в гараже
Находку сделали в Японии.
Единственный существующий экземпляр гоночной Mazda 254i Le Mans 1982 года был обнаружен спустя почти 35 лет после исчезновения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Mazda в 1982 году дебютировала в гоночной серии «24 часа Ле-Ман» с несколькими моделями 254i. Транспортные средства не имели особых впечатляющих характеристик, и считалось, что позже автомобили были списаны в утиль.
Тем не менее, японское издание Nostalgic Car написало, что оба автомобиля были отправлены обратно в Японию и участвовали в нескольких гонках серии JPSC. Недавно обнаруженный экземпляр был замаскирован розовой ливреей, в то время как второй 254i был окрашен в желтый цвет, но позже был утерян во время аварии на гоночной трассе Фудзи.
В конце прошлого года розовый автомобиль был обнаружен в одной из отдаленных западных префектур Японии, и его уникальность была подтверждена господином Тахимото, главным механиком в MazdaSpeed в 1982 году. Доказательством принадлежности машины к гоночному Mazda 254i послужила тормозная система и задняя подвеска.
Детальное исследование показало, что под белой краской она имеет слои как золотой, так и розовой краски. Такми образом, единственный оставшийся в мире спорткар был окрашен в чёрно-золотую ливрею, прежде чем стал розовым, чтобы участвовать в чемпионате JSPC.
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Отметим, что в 254i использовался двухроторный двигатель 13В, мощностью около 296 л.с. Неясно, был ли автомобиль обнаружен со своей оригинальной силовой установкой, но в дальнейшем его планируется восстановить.
Единственный существующий экземпляр гоночной Mazda 254i Le Mans 1982 года был обнаружен спустя почти 35 лет после исчезновения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Mazda в 1982 году дебютировала в гоночной серии «24 часа Ле-Ман» с несколькими моделями 254i. Транспортные средства не имели особых впечатляющих характеристик, и считалось, что позже автомобили были списаны в утиль.
Тем не менее, японское издание Nostalgic Car написало, что оба автомобиля были отправлены обратно в Японию и участвовали в нескольких гонках серии JPSC. Недавно обнаруженный экземпляр был замаскирован розовой ливреей, в то время как второй 254i был окрашен в желтый цвет, но позже был утерян во время аварии на гоночной трассе Фудзи.
В конце прошлого года розовый автомобиль был обнаружен в одной из отдаленных западных префектур Японии, и его уникальность была подтверждена господином Тахимото, главным механиком в MazdaSpeed в 1982 году. Доказательством принадлежности машины к гоночному Mazda 254i послужила тормозная система и задняя подвеска.
Детальное исследование показало, что под белой краской она имеет слои как золотой, так и розовой краски. Такми образом, единственный оставшийся в мире спорткар был окрашен в чёрно-золотую ливрею, прежде чем стал розовым, чтобы участвовать в чемпионате JSPC.
Читайте также: В американском сарае нашли раритетный Jaguar
Отметим, что в 254i использовался двухроторный двигатель 13В, мощностью около 296 л.с. Неясно, был ли автомобиль обнаружен со своей оригинальной силовой установкой, но в дальнейшем его планируется восстановить.
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