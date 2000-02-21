Раздел: Авто
BMW X3 получила качественного конкурента в Китае
Кроссовер Hongqi HS7 пока имеет только бензиновую версию.
Раскрыт дизайн среднеразмерного кроссовера «поднебесного» бренда Hongqi (Хунцы, что в переводе значит – «красное знамя») – третьего SUV в линейке компании. Также стали известны основные характеристики модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Премиальная марка Hongqi принадлежит китайскому концерну FAW, под ней с 1958 года выпускают лимузины для местной партийной элиты. С 90-х годов начали производить автомобили и для чиновников среднего звена, в 2013-м в гамме бренда появился первая «рыночная» модель – седан H7, созданный на заднеприводной платформе старой Toyota Crown. Не так давно в свободную продажу еще запустили лимузин L5 и построенную на базе нынешней Mazda6 «четырехдверку» H5. А в этом году Hongqi наконец-то выведет на домашний рынок кроссоверы.
Первенцем в SUV-линейке премиум-бренда станет электрический паркетник E-HS3, его производство уже стартовало. За ним подтянутся среднеразмерный HS5 и флагманский вседорожник HS7. Последний засветился в 2018-м на автосалоне в Гуанчжоу, теперь же раскрыт и товарный HS5 – фотографии этой модели внесены в базу министерства промышленности Китая. Традиционно, вместе со снимками появились и основные характеристики. Кстати, в сертификационном органе есть данные и фото и старшего HS7 – в прошлом году Hongqi лишь показала машину, информации о ней марка тогда не предоставила. Впрочем, обо всем по порядку.
Итак, внешний облик пятиместного кроссовера HS5 выполнен по мотивам шоу-кара U-Concept, дебютировавшего в 2017-м. Серийный паркетник получил светодиодную оптику и фамильную решетку радиатора с вертикальными клиньями. Подробностей о «тележке», на которой построен HS5, пока нет, зато известны его размеры: длина равна 4760 мм, расстояние между осями – 2870 мм. Отметим, в конкуренты флагманскому HS7 местные СМИ записали кроссовер BMW X5. А одним из главных соперников HS5, в таком случае, можно считать BMW X3, к тому же по своим габаритам «немец» очень близок: длина – 4708 мм, колесная база – 2864 мм.
Двигатель для Hongqi HS5 пока заявлен только один – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 собственной разработки концерна FAW (заводской индекс CA4GC20TD-32). Мощность мотора – 224 л.с. Коробки министерство промышленности не указывает, в документах нет сведений и о приводе. Однако китайские профильные медиа сообщают, что движок сочетается с «автоматом», и что у кросса есть версия 4WD.
Теперь, что касается старшего SUV Hongqi HS7. По предварительной информации, этот вседорожник построен на той же платформе, что и уже упомянутый седан H7, то есть на «тележке» прежней Toyota Crown (у FAW есть СП с Тойотой). Длина флагманского кроссовера – 5035 мм, колесная база – 3008 мм (у BMW X5 – 4922 и 2975 мм соответственно). Пока сертифицирован только пятиместный вариант, но, по слухам, у модели еще будет трехрядная версия. Под капотом установлен бензиновый турбомотор V6 3.0 (также разработка FAW, индекс CA6GV30TD) с отдачей в 337 л.с., который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Предполагается что, для HS7 тоже предусмотрен полный привод.
Позже и у HS5, и у HS7 должны появиться либо гибридные, либо полностью электрические версии, но подробностей об их установках пока нет.
Цены на новые кроссоверы еще не объявлены, однако они точно будут ниже, чем у BMW X3 и BMW X5. «Икс-третий» в Китае сегодня стоит от 399 800 юаней (около 59 100 долларов по актуальному курсу), а «икс-пятый» там обойдется минимум в 779 900 юаней (примерно 115 300 долларов).
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За пределами Поднебесной автомобили Hongqi не продают. Впрочем, ранее концерн FAW открыл в Германии собственный дизайн-центр и переманил шеф-дизайнера Rolls-Royce - не исключено, что китайцы готовятся выйти на европейский рынок.
Раскрыт дизайн среднеразмерного кроссовера «поднебесного» бренда Hongqi (Хунцы, что в переводе значит – «красное знамя») – третьего SUV в линейке компании. Также стали известны основные характеристики модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Премиальная марка Hongqi принадлежит китайскому концерну FAW, под ней с 1958 года выпускают лимузины для местной партийной элиты. С 90-х годов начали производить автомобили и для чиновников среднего звена, в 2013-м в гамме бренда появился первая «рыночная» модель – седан H7, созданный на заднеприводной платформе старой Toyota Crown. Не так давно в свободную продажу еще запустили лимузин L5 и построенную на базе нынешней Mazda6 «четырехдверку» H5. А в этом году Hongqi наконец-то выведет на домашний рынок кроссоверы.
Первенцем в SUV-линейке премиум-бренда станет электрический паркетник E-HS3, его производство уже стартовало. За ним подтянутся среднеразмерный HS5 и флагманский вседорожник HS7. Последний засветился в 2018-м на автосалоне в Гуанчжоу, теперь же раскрыт и товарный HS5 – фотографии этой модели внесены в базу министерства промышленности Китая. Традиционно, вместе со снимками появились и основные характеристики. Кстати, в сертификационном органе есть данные и фото и старшего HS7 – в прошлом году Hongqi лишь показала машину, информации о ней марка тогда не предоставила. Впрочем, обо всем по порядку.
Итак, внешний облик пятиместного кроссовера HS5 выполнен по мотивам шоу-кара U-Concept, дебютировавшего в 2017-м. Серийный паркетник получил светодиодную оптику и фамильную решетку радиатора с вертикальными клиньями. Подробностей о «тележке», на которой построен HS5, пока нет, зато известны его размеры: длина равна 4760 мм, расстояние между осями – 2870 мм. Отметим, в конкуренты флагманскому HS7 местные СМИ записали кроссовер BMW X5. А одним из главных соперников HS5, в таком случае, можно считать BMW X3, к тому же по своим габаритам «немец» очень близок: длина – 4708 мм, колесная база – 2864 мм.
Двигатель для Hongqi HS5 пока заявлен только один – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 собственной разработки концерна FAW (заводской индекс CA4GC20TD-32). Мощность мотора – 224 л.с. Коробки министерство промышленности не указывает, в документах нет сведений и о приводе. Однако китайские профильные медиа сообщают, что движок сочетается с «автоматом», и что у кросса есть версия 4WD.
Теперь, что касается старшего SUV Hongqi HS7. По предварительной информации, этот вседорожник построен на той же платформе, что и уже упомянутый седан H7, то есть на «тележке» прежней Toyota Crown (у FAW есть СП с Тойотой). Длина флагманского кроссовера – 5035 мм, колесная база – 3008 мм (у BMW X5 – 4922 и 2975 мм соответственно). Пока сертифицирован только пятиместный вариант, но, по слухам, у модели еще будет трехрядная версия. Под капотом установлен бензиновый турбомотор V6 3.0 (также разработка FAW, индекс CA6GV30TD) с отдачей в 337 л.с., который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Предполагается что, для HS7 тоже предусмотрен полный привод.
Позже и у HS5, и у HS7 должны появиться либо гибридные, либо полностью электрические версии, но подробностей об их установках пока нет.
Цены на новые кроссоверы еще не объявлены, однако они точно будут ниже, чем у BMW X3 и BMW X5. «Икс-третий» в Китае сегодня стоит от 399 800 юаней (около 59 100 долларов по актуальному курсу), а «икс-пятый» там обойдется минимум в 779 900 юаней (примерно 115 300 долларов).
Читайте также: Концерн Porsche оказался под угрозой крупного штрафа
За пределами Поднебесной автомобили Hongqi не продают. Впрочем, ранее концерн FAW открыл в Германии собственный дизайн-центр и переманил шеф-дизайнера Rolls-Royce - не исключено, что китайцы готовятся выйти на европейский рынок.
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