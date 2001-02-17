Раздел: Авто
Опубликованы изображения новой Mazda 3 MPS
Модель получила новые бампера.
Несмотря на то, что Mazda имеет печальный опыт с выпуском линейки автомобилей с приставкой MPS, эксперты считают, что «заряженная» тройка все же имеет шанс на успех, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Многие технические решения, применявшиеся в старых «зажигалках» в то время считались неудачными техническими решениями, а сейчас (управление крутящим моментом, большая турбина и т. д.) являются одним из важных элементов современных автомобилей. Поэтому и новая Mazda 3 MPS могла бы заполучить долю любви от преданных клиентов.
Независимые дизайнеры из ателье X-Tomi Design представили образ того, как бы могла выглядеть Mazda 3 MPS, созданная на основе нового поколения. И стоит отметить, что дизайнеры не стали придумывать фантастический образ, а создали действительно реальный прототип, получивший новые бампера с дополнительными аэродинамическими элементами, накладки на пороги и новые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной.
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В качестве силового агрегата на «заряженном» хэтчбеке мог бы использоваться 2,5-литровый турбомотор, сейчас установленный CX-9 и CX-5. Но прошедший ряд доработок для увеличения мощности.
Несмотря на то, что Mazda имеет печальный опыт с выпуском линейки автомобилей с приставкой MPS, эксперты считают, что «заряженная» тройка все же имеет шанс на успех, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Многие технические решения, применявшиеся в старых «зажигалках» в то время считались неудачными техническими решениями, а сейчас (управление крутящим моментом, большая турбина и т. д.) являются одним из важных элементов современных автомобилей. Поэтому и новая Mazda 3 MPS могла бы заполучить долю любви от преданных клиентов.
Независимые дизайнеры из ателье X-Tomi Design представили образ того, как бы могла выглядеть Mazda 3 MPS, созданная на основе нового поколения. И стоит отметить, что дизайнеры не стали придумывать фантастический образ, а создали действительно реальный прототип, получивший новые бампера с дополнительными аэродинамическими элементами, накладки на пороги и новые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной.
Читайте также: Появились первые официальные изображения новой Mazda 3
В качестве силового агрегата на «заряженном» хэтчбеке мог бы использоваться 2,5-литровый турбомотор, сейчас установленный CX-9 и CX-5. Но прошедший ряд доработок для увеличения мощности.
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