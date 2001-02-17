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Раздел: Авто  
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Hyundai Tucson получит "спортивную" версию

Hyundai Tucson получит "спортивную" версию На автосалоне в Женеве состоится мировая премьера Hyundai Tucson в исполнении N Line.

«Оспортивленный» кроссовер будет отличаться декором экстерьера, интерьера и настройками шасси. Одновременно с ним дебютирует еще одна MHEV-версия модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Судя по единственной официальной фотографии, Tucson N Line получит новый передний бампер и решетку радиатора с другим рисунком. Вдобавок прерогативой версии станут сиденья с комбинированной отделкой и красной прострочкой, а также рычаг коробки передач особого дизайна. Не исключено, что будут и другие изменения.

Как и фастбеку i30 Fastback N Line, Tucson, вероятно, доработают подвеску, выхлопную систему и улучшат отклик двигателя на нажатие педали газа. Ревизии подвергнутся и тормозные механизмы.

Ранее появилась информация, что у Tucson будет и полноценная N-версия. «Заряженный» Tucson N получит двигатель мощностью 345-лошадиных сил и сможет конкурировать с Cupra Ateca и Audi SQ5.

Помимо Tucson N Line, Hyundai покажет в Женеве новый умеренный гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором.

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В Европе уже продается похожий гибрид с двухлитровым дизелем, но сейчас производитель может показать кроссовер с бензиновой силовой установкой.

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 Теги: Hyundai Tucson, кроссовер

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Сегодня, 21:42 » Автор: Татьяна Ларина
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