Раздел: Авто
Volvo обновила популярный кроссовер
Появилась шестиместная версия.
Volvo XC90 2020 оснащен дополнительными системами активной безопасности, новой экономичной силовой установкой, в которой расход топлива сокращен на 15%, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Кроме того, автомобиль наделен новой системой мультимедиа с поддержкой Android Auto.
С обновлением кроссовер Volvo XC90 получил иную решетку радиатора, другие колесные диски.
Также у кроссовера появилась шестиместная версия. Обновленный Volvo XC90 станет на конвейер в мае нынешнего года.
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Машина будет производиться в округе Торсланда, Швеция.
Volvo XC90 2020 оснащен дополнительными системами активной безопасности, новой экономичной силовой установкой, в которой расход топлива сокращен на 15%, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Кроме того, автомобиль наделен новой системой мультимедиа с поддержкой Android Auto.
С обновлением кроссовер Volvo XC90 получил иную решетку радиатора, другие колесные диски.
Также у кроссовера появилась шестиместная версия. Обновленный Volvo XC90 станет на конвейер в мае нынешнего года.
Читайте также: Cadillac обновила популярный кроссовер
Машина будет производиться в округе Торсланда, Швеция.
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