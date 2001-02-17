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Раздел: Авто  
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Volvo обновила популярный кроссовер

Volvo обновила популярный кроссоверПоявилась шестиместная версия.

Volvo XC90 2020 оснащен дополнительными системами активной безопасности, новой экономичной силовой установкой, в которой расход топлива сокращен на 15%, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Кроме того, автомобиль наделен новой системой мультимедиа с поддержкой Android Auto.

С обновлением кроссовер Volvo XC90 получил иную решетку радиатора, другие колесные диски.

Также у кроссовера появилась шестиместная версия. Обновленный Volvo XC90 станет на конвейер в мае нынешнего года.

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Машина будет производиться в округе Торсланда, Швеция.

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 Теги: Volvo, кроссовер, обновление, Volvo XC90

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Сегодня, 17:37 » Автор: Алена Шимко
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