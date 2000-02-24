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Раздел: Авто  
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В Сети показали Porsche 911 Turbo нового поколения

В Сети показали Porsche 911 Turbo нового поколенияОфициально Porsche 911 Turbo нового поколения еще представлен.

В Сети появилась первая фотография Turbo-версии спорткара Porsche 911 нового поколения. Автомобиль был заснят на конвейере завода в Цуффенхаузене.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Снимок появился в инстаграме поклонника моделей марки Тодда Шляйхера – у него опубликовано две фотографии, однако второй кадр представляет собой лишь отзеркаленную версию одного и того же снимка.

Предшественник оснащался шестицилиндровым битурбомотором 3.8, выдававшим 540 сил (на версии Turbo S за счет более крупных турбин мощность была доведена до 580 сил). «Сотню» автомобиль с пакетом Sport Chrono способен набирать за три секунды, а Turbo S – за 2,9 секунды.

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Из нового поколения 911-го пока раскрыты только заднеприводная Carrera S и полноприводная Carrera 4S. Обе оснащены трехлитровым битурбомотором мощностью 450 сил (530 Нм). Моноприводный вариант набирает сто километров в час за 3,5 секунды (с пакетом Sport Chrono), а полноприводный – за 3,4 секунды.

Не исключено, что премьера новой Turbo-версии спорткара может состояться уже в марте на моторшоу в Женеве.

В Сети показали Porsche 911 Turbo нового поколения




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 Теги: Porsche 911 Turbo, новинки

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Вчера, 23:22 » Автор: Эдгар Букмирза
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