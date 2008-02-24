Раздел: Авто
В Индии будут производить обновленную Honda Civic
Запуск производства состоится уже в марте.
Honda Cars India Ltd (HCIL) начала производство Honda Civic 2019 года на своем заводе в Большой Нойде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Модель десятого поколения будет запущена в Индии 7 марта и будет стоить от 25 300 до 33 800 тысяч долларов США.
Honda Civic 2019 года является обновленной версией модели десятого поколения, которая была представлена в августе 2018 года.
Внешние особенности, которые несет в себе обновленная модель, включают светодиодные фары, C-образные светодиодные задние фонари, хромированные акценты на бампере и передней решетке, хромированные дверные ручки, скрытые боковые указатели поворота.
Honda Civic 2019 года будет продаваться в трех комплектациях - V, VX и ZX.
Максимальная комплектация будет включать люк с электроприводом, двухзонный климат-контроль, 7-дюймовый дисплей для водителя, 7-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный комплекс и 8-позиционное электрически регулируемое сиденье водителя.
Комплект безопасности в максимальной комплектации включает систему контроля слепых пятен Honda Lanewatch, 6 подушек безопасности, ABS с EBD, Hill Start Assist, Agile Handling Assist, контроль устойчивости и электрический стояночный тормоз.
Honda Civic 2019 года будет доступна с двумя вариантами двигателя - 1,8-литровым i-VTEC бензином и 1,6-литровым i-DTEC дизелем. Первый выдает 141 л.с. при 6500 об/мин и 174 Нм 4300 об/мин и идет в комплекте с вариатором.
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Второй вариант вырабатывает 120 л.с. при 4000 об/мин и 300 Нм при 2000 об/мин и идет в паре с механической коробкой передач с 6 скоростями.
Honda Cars India Ltd (HCIL) начала производство Honda Civic 2019 года на своем заводе в Большой Нойде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Модель десятого поколения будет запущена в Индии 7 марта и будет стоить от 25 300 до 33 800 тысяч долларов США.
Honda Civic 2019 года является обновленной версией модели десятого поколения, которая была представлена в августе 2018 года.
Внешние особенности, которые несет в себе обновленная модель, включают светодиодные фары, C-образные светодиодные задние фонари, хромированные акценты на бампере и передней решетке, хромированные дверные ручки, скрытые боковые указатели поворота.
Honda Civic 2019 года будет продаваться в трех комплектациях - V, VX и ZX.
Максимальная комплектация будет включать люк с электроприводом, двухзонный климат-контроль, 7-дюймовый дисплей для водителя, 7-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный комплекс и 8-позиционное электрически регулируемое сиденье водителя.
Комплект безопасности в максимальной комплектации включает систему контроля слепых пятен Honda Lanewatch, 6 подушек безопасности, ABS с EBD, Hill Start Assist, Agile Handling Assist, контроль устойчивости и электрический стояночный тормоз.
Honda Civic 2019 года будет доступна с двумя вариантами двигателя - 1,8-литровым i-VTEC бензином и 1,6-литровым i-DTEC дизелем. Первый выдает 141 л.с. при 6500 об/мин и 174 Нм 4300 об/мин и идет в комплекте с вариатором.
Читайте также: Nissan проводит масштабный отзыв автомобилей Altima
Второй вариант вырабатывает 120 л.с. при 4000 об/мин и 300 Нм при 2000 об/мин и идет в паре с механической коробкой передач с 6 скоростями.
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