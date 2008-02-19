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Раздел: Авто  
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Daimler и BMW объединяются

Daimler и BMW объединяютсяГиганты решили создать конкурента Uber

Немецкие автомобильные компании Daimler и BMW объявили о совместном бизнесе - они будут развивать сервисы по аренде машин, парковки и станции для зарядки электрокаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.

Сервис каршеринга Car2Go, принадлежащий Daimler, объединят с компаниями BMW DriveNow, ParkNow и ChargeNow.

Концерны планируют вложить более миллиарда евро ($1,13 млрд) в расширение совместного предприятия, в котором будут иметь по 50% акций. Согласно их ожиданиям, новый сервис изменит правила игры на рынке и обойдет Uber.

В январе 2019-го о планах создания совместных транспортных средств объявили Ford и Volkswagen.

Традиционные автокомпании стремятся к сотрудничеству, так как сталкиваются с растущим давлением со стороны технологических компаний, таких как Uber, Google и ее родительской Alphabet, отмечает телеканал.

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Благодаря партнерству они распределяют затраты на разработку технологий, включая автономные системы вождения и платформы для электромобилей.

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 Теги: Daimler, BMW, объединение

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Сегодня, 13:44 » Автор: Алена Шимко
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