Раздел: Авто
Daimler и BMW объединяются
Гиганты решили создать конкурента Uber
Немецкие автомобильные компании Daimler и BMW объявили о совместном бизнесе - они будут развивать сервисы по аренде машин, парковки и станции для зарядки электрокаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.
Сервис каршеринга Car2Go, принадлежащий Daimler, объединят с компаниями BMW DriveNow, ParkNow и ChargeNow.
Концерны планируют вложить более миллиарда евро ($1,13 млрд) в расширение совместного предприятия, в котором будут иметь по 50% акций. Согласно их ожиданиям, новый сервис изменит правила игры на рынке и обойдет Uber.
В январе 2019-го о планах создания совместных транспортных средств объявили Ford и Volkswagen.
Традиционные автокомпании стремятся к сотрудничеству, так как сталкиваются с растущим давлением со стороны технологических компаний, таких как Uber, Google и ее родительской Alphabet, отмечает телеканал.
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Благодаря партнерству они распределяют затраты на разработку технологий, включая автономные системы вождения и платформы для электромобилей.
Немецкие автомобильные компании Daimler и BMW объявили о совместном бизнесе - они будут развивать сервисы по аренде машин, парковки и станции для зарядки электрокаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.
Сервис каршеринга Car2Go, принадлежащий Daimler, объединят с компаниями BMW DriveNow, ParkNow и ChargeNow.
Концерны планируют вложить более миллиарда евро ($1,13 млрд) в расширение совместного предприятия, в котором будут иметь по 50% акций. Согласно их ожиданиям, новый сервис изменит правила игры на рынке и обойдет Uber.
В январе 2019-го о планах создания совместных транспортных средств объявили Ford и Volkswagen.
Традиционные автокомпании стремятся к сотрудничеству, так как сталкиваются с растущим давлением со стороны технологических компаний, таких как Uber, Google и ее родительской Alphabet, отмечает телеканал.
Читайте также: В Daimler рассказали, как изменят все свои грузовики и автобусы
Благодаря партнерству они распределяют затраты на разработку технологий, включая автономные системы вождения и платформы для электромобилей.
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