» » Обновился самый дорогой Genesis
Раздел: Авто  
0

Обновился самый дорогой Genesis

Обновился самый дорогой GenesisGenesis G90 L обновился вслед за базовым седаном.

Строго говоря, лимузин - это автомобиль с перегородкой между водителем и VIP-пассажиром. Но сейчас этот термин часто применяют ко всем заметно удлиненным машинам. Вот и Genesis G90 L сам производитель величает лимузином.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car club.

Он действительно стоит наособицу от обычных представительских седанов с растянутой колесной базой. К стандартному рецепту - удлинить заднюю дверь - здесь добавили еще и дополнительную вставку между боковыми створками. В результате общая длина относительно стандартного G90 выросла на 290 миллиметров. Из них 250 приходится именно на вставку и только 40 - на дверь.

Genesis G90 L обновился вслед за базовым седаном, который прошел процедуру рестайлинга еще в середине осени. Он примерил абсолютно новое оформление оптики и навесных деталей вокруг них. Благодаря этому автомобиль стал восприниматься заметно посвежевшим, хотя модель в целом еще совсем молода. Задняя часть салона стала еще более роскошной за счет отделки улучшенными материалами, включая полуанилиновую кожу с узором. А вот разложить кресло в полноценное спальное место, как позволяют некоторые седаны даже с более скромной длиной, нельзя.

Читайте также: Обновился самый престижный автомобиль из Кореи

Техника не изменилась. Лимузин везет атмосферный пятилитровый V8 мощностью 425 л.с., сопряженный с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом на базе многодисковой муфты.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Genesis G90 L, седан

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:50 » Автор: Эдгар Букмирза
     161
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх