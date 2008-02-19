Раздел: Авто
Обновился самый дорогой Genesis
Genesis G90 L обновился вслед за базовым седаном.
Строго говоря, лимузин - это автомобиль с перегородкой между водителем и VIP-пассажиром. Но сейчас этот термин часто применяют ко всем заметно удлиненным машинам. Вот и Genesis G90 L сам производитель величает лимузином.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car club.
Он действительно стоит наособицу от обычных представительских седанов с растянутой колесной базой. К стандартному рецепту - удлинить заднюю дверь - здесь добавили еще и дополнительную вставку между боковыми створками. В результате общая длина относительно стандартного G90 выросла на 290 миллиметров. Из них 250 приходится именно на вставку и только 40 - на дверь.
Genesis G90 L обновился вслед за базовым седаном, который прошел процедуру рестайлинга еще в середине осени. Он примерил абсолютно новое оформление оптики и навесных деталей вокруг них. Благодаря этому автомобиль стал восприниматься заметно посвежевшим, хотя модель в целом еще совсем молода. Задняя часть салона стала еще более роскошной за счет отделки улучшенными материалами, включая полуанилиновую кожу с узором. А вот разложить кресло в полноценное спальное место, как позволяют некоторые седаны даже с более скромной длиной, нельзя.
Читайте также: Обновился самый престижный автомобиль из Кореи
Техника не изменилась. Лимузин везет атмосферный пятилитровый V8 мощностью 425 л.с., сопряженный с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом на базе многодисковой муфты.
Строго говоря, лимузин - это автомобиль с перегородкой между водителем и VIP-пассажиром. Но сейчас этот термин часто применяют ко всем заметно удлиненным машинам. Вот и Genesis G90 L сам производитель величает лимузином.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car club.
Он действительно стоит наособицу от обычных представительских седанов с растянутой колесной базой. К стандартному рецепту - удлинить заднюю дверь - здесь добавили еще и дополнительную вставку между боковыми створками. В результате общая длина относительно стандартного G90 выросла на 290 миллиметров. Из них 250 приходится именно на вставку и только 40 - на дверь.
Genesis G90 L обновился вслед за базовым седаном, который прошел процедуру рестайлинга еще в середине осени. Он примерил абсолютно новое оформление оптики и навесных деталей вокруг них. Благодаря этому автомобиль стал восприниматься заметно посвежевшим, хотя модель в целом еще совсем молода. Задняя часть салона стала еще более роскошной за счет отделки улучшенными материалами, включая полуанилиновую кожу с узором. А вот разложить кресло в полноценное спальное место, как позволяют некоторые седаны даже с более скромной длиной, нельзя.
Читайте также: Обновился самый престижный автомобиль из Кореи
Техника не изменилась. Лимузин везет атмосферный пятилитровый V8 мощностью 425 л.с., сопряженный с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом на базе многодисковой муфты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
161
0
Оставьте свой комментарий