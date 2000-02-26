Раздел: Авто
BMW X1 не смог распознать пешеходов на дороге
Оказалось, что инновационная функция работает нестабильно.
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провёл испытания систем распознавания пешеходов одиннадцати кроссоверов различных марок. Отличную оценку получили только четыре модели, а один автомобиль провалился чуть менее чем полностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Для начала стоит указать, какие автомобили были протестированы. Это BMW X1, Chevrolet Equinox, Honda CR-V, Hyundai Kona, KIA Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Volvo XC40. Каждый из автомобилей был проверен в рамках трех сценариев: пересечение проезжей части взрослым человеком, появление ребенка из прохода между двумя припаркованными у обочины автомобилями и идущий вдоль обочины человек. Испытания проводились на различных скоростях.
Высшая оценка по совокупности всех испытаний ставилась, если автомобилю удалось избежать столкновений и существенно снизить скорость перед контактом с манекенами. Такую оценку заслужили Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Volvo XC40, при этом Forester и RAV4 смогли избежать контакта с манекенами во всех тестах. Чуть хуже показали себя Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Nissan Rogue (он же X-Trail).
Что касается аутсайдеров, то в них оказались Mitsubishi Outlander, который получил лишь минимальную оценку из-за недостаточного снижения скорости перед столкновением во всех дисциплинах, и BMW X1, который полностью провалил все испытания.
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Автомобиль практически не снижал скорость перед препятствиями, а на скорости 60 км/ч и вовсе «не заметил» идущего по дороге пешехода и снёс его как кеглю!
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провёл испытания систем распознавания пешеходов одиннадцати кроссоверов различных марок. Отличную оценку получили только четыре модели, а один автомобиль провалился чуть менее чем полностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Для начала стоит указать, какие автомобили были протестированы. Это BMW X1, Chevrolet Equinox, Honda CR-V, Hyundai Kona, KIA Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Volvo XC40. Каждый из автомобилей был проверен в рамках трех сценариев: пересечение проезжей части взрослым человеком, появление ребенка из прохода между двумя припаркованными у обочины автомобилями и идущий вдоль обочины человек. Испытания проводились на различных скоростях.
Высшая оценка по совокупности всех испытаний ставилась, если автомобилю удалось избежать столкновений и существенно снизить скорость перед контактом с манекенами. Такую оценку заслужили Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Volvo XC40, при этом Forester и RAV4 смогли избежать контакта с манекенами во всех тестах. Чуть хуже показали себя Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Nissan Rogue (он же X-Trail).
Что касается аутсайдеров, то в них оказались Mitsubishi Outlander, который получил лишь минимальную оценку из-за недостаточного снижения скорости перед столкновением во всех дисциплинах, и BMW X1, который полностью провалил все испытания.
Читайте также: Автомобиль Mini оборудовали электрическим двигателем
Автомобиль практически не снижал скорость перед препятствиями, а на скорости 60 км/ч и вовсе «не заметил» идущего по дороге пешехода и снёс его как кеглю!
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