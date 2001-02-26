Раздел: Авто
Mazda CX-4 получит удаленное управление со смартфона
Такая функция не является новинкой на автомобильном рынке.
Обновленный кросс-купе Mazda CX-4 получил от разработчиков уникальную информационно-развлекательную систему, позволяющую управлять функциями автомобиля через всемирную сеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Теперь автовладелец нового кроссовера с помощью своего смартфона сможет узнать не только о местоположении личного автомобиля, но и дистанционно запустить двигатель, выставить комфортную температуру внутри салона, а также открыть багажник, дверь которого оснащёна электроприводом.
Напомним, что презентован паркетник Mazda CX-4 весной 2016 года. Он разработан на платформе популярного CX-5. В Китае кросс-купе оснащается бензиновыми атмосферными двигателями Skyactiv-G объёмом 2,0 и 2,5 литра и мощностью 158 и 192 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с 6-ступенчатой МКПП или АКПП. В этой версии предполагается передний монопривод. 2,5-литровый агрегат работает только в паре с 6-ступенчатой АКПП и на полном приводе.
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Паретник Mazda CX-4 вытянулся в длину на 4 633 мм, в ширину на 1 840 мм, а в высоту на 1 530 мм. Межосевое расстояние составляет 2 700 мм.
Обновленный кросс-купе Mazda CX-4 получил от разработчиков уникальную информационно-развлекательную систему, позволяющую управлять функциями автомобиля через всемирную сеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Теперь автовладелец нового кроссовера с помощью своего смартфона сможет узнать не только о местоположении личного автомобиля, но и дистанционно запустить двигатель, выставить комфортную температуру внутри салона, а также открыть багажник, дверь которого оснащёна электроприводом.
Напомним, что презентован паркетник Mazda CX-4 весной 2016 года. Он разработан на платформе популярного CX-5. В Китае кросс-купе оснащается бензиновыми атмосферными двигателями Skyactiv-G объёмом 2,0 и 2,5 литра и мощностью 158 и 192 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с 6-ступенчатой МКПП или АКПП. В этой версии предполагается передний монопривод. 2,5-литровый агрегат работает только в паре с 6-ступенчатой АКПП и на полном приводе.
Читайте также: Автомобиль Mini оборудовали электрическим двигателем
Паретник Mazda CX-4 вытянулся в длину на 4 633 мм, в ширину на 1 840 мм, а в высоту на 1 530 мм. Межосевое расстояние составляет 2 700 мм.
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