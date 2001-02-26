Раздел: Авто
Ford анонсировал обновление инкассаторской версии Transit
Фургон можно приобрести в бронированной версии.
Ford Sollers дополнил линейку Transit ещё одной модификацией L2H2, специально предназначенной для службы инкассации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Благодаря новой высоте 2,3 м, которая уменьшилась по сравнению с предшественником на 19 см, спецавтомобилю теперь под силу заезд на большую часть подземных парковок. Это позволяет максимально приблизиться инкассаторам к объекту.
Остальной набор функциональных особенностей базового «Транзита» маленький фургон L2H2 сохранил. Новую коммерческую версию Ford Transit при желании можно дополнить телеметрическим комплексом слежения за автомобилем, оборудовать видеофиксацией снаружи, установками пожаротушения, крепления для оружия и бойницами.
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Автофургон может быть усилен бронёй 2 и 3 классов защиты. Все эти дополнения лишь положительно отразятся на безопасности инкассаторов. Автомобили Ford Transit L2H2 выпускаются с турбированным дизельным мотором мощностью 125 л.с. Версия к продаже будет иметь как полный привод, так и передний монопривод.
Ford Sollers дополнил линейку Transit ещё одной модификацией L2H2, специально предназначенной для службы инкассации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Благодаря новой высоте 2,3 м, которая уменьшилась по сравнению с предшественником на 19 см, спецавтомобилю теперь под силу заезд на большую часть подземных парковок. Это позволяет максимально приблизиться инкассаторам к объекту.
Остальной набор функциональных особенностей базового «Транзита» маленький фургон L2H2 сохранил. Новую коммерческую версию Ford Transit при желании можно дополнить телеметрическим комплексом слежения за автомобилем, оборудовать видеофиксацией снаружи, установками пожаротушения, крепления для оружия и бойницами.
Читайте также: Mazda CX-4 получит удаленное управление со смартфона
Автофургон может быть усилен бронёй 2 и 3 классов защиты. Все эти дополнения лишь положительно отразятся на безопасности инкассаторов. Автомобили Ford Transit L2H2 выпускаются с турбированным дизельным мотором мощностью 125 л.с. Версия к продаже будет иметь как полный привод, так и передний монопривод.
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