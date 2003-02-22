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Раздел: Авто  
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Ford тестирует кроссовер на базе Fiesta

Ford тестирует кроссовер на базе FiestaКузов тестового кроссовера покрыт плотным камуфляжем.

Именитый американский автобренд Ford приступил к дорожным испытаниям нового компакт-кроссовера на базе линейки Fiesta.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Считается, что данная новинка сменит на рынке модель EcoSport.

Поэтому шпионские снимки ситуацию никак не прояснили.

Мы можем видеть большие колеса и увеличенный дорожный просвет. Независимые дизайнеры представили свою версию того, как может выглядеть новый кроссовер от Ford.

Новинка будет собираться на той же платформе, что и Fiesta. Следовательно и моторная линейка будет аналогичной. В базовом исполнении будет предлагаться полуторалитровый «атмосферник», в топовом - однолитровый турбомотор EcoBoost.

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В роли трансмиссии вероятнее всего будет предлагаться шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка.

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 Теги: Ford, Fiesta, кроссовер

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Сегодня, 18:38 » Автор: Эдгар Букмирза
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