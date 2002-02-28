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Фотошпионы заметили обновленный Opel Corsa в камуфляже
Автомобиль также будет доступен в электрической модификации.
На тестах был замечен прототип Opel Corsa, который, судя по всему, проходит финальный этап испытаний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Даже под плотным камуфляжем можно рассмотреть, что новинка будет больше Peugeot 208. Ожидается, что в салоне модели произойдут кардинальные изменения.
Скорее всего, автомобиль получит силовые установки от Peugeot 208, так как компании входят в один концерн.
От Opel уже поступила информация о том, что будет представлена и электрическая версия модели, ее назовут eCorsa.
Читайте также: Honda продемонстрировала прототип нового электромобиля
Более подробной информации пока нет, но, по мнению экспертов, автомобиль во многом унифицируют с новинкой от Peugeot.
На тестах был замечен прототип Opel Corsa, который, судя по всему, проходит финальный этап испытаний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Даже под плотным камуфляжем можно рассмотреть, что новинка будет больше Peugeot 208. Ожидается, что в салоне модели произойдут кардинальные изменения.
Скорее всего, автомобиль получит силовые установки от Peugeot 208, так как компании входят в один концерн.
От Opel уже поступила информация о том, что будет представлена и электрическая версия модели, ее назовут eCorsa.
Читайте также: Honda продемонстрировала прототип нового электромобиля
Более подробной информации пока нет, но, по мнению экспертов, автомобиль во многом унифицируют с новинкой от Peugeot.
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