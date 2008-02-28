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Раздел: Авто  
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Bugatti анонсировала суперкар в стиле 30-х годов

Bugatti анонсировала суперкар в стиле 30-х годовBugatti планирует показать новую модель.

Компания Bugatti разместила в Интернете изображение-тизер своего нового автомобиля, дизайн которого может быть выполнен в стиле знаменитого Bugatti 57 SC Atlantic 1930-х годов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

На следующей неделе на автосалоне в Женеве Bugatti планирует показать новую модель. Её построят в единственном экземпляре. По слухам, эту новинку продадут за 18 млн. долларов.

Таким образом, в ближайшее время мы увидим две новые модели Bugatti. Во всяком случае, большинство экспертов склоняются к мысли, что автомобиль для автосалона в Женеве, оцененный в 18 млн. долларов, и автомобиль в стиле 57 SC 1930-х годов, - это две разные модели.

Будет очень интересно посмотреть на Bugatti в ретро-стиле 57 SC, но с современными технологиями. Если, конечно, такой автомобиль появится.

Всего в 1930-х годах было сделано четыре экземпляра Bugatti 57 SC Atlantic. Один из них в 2010 году на аукционе купили за 30 млн. долларов. Разработкой этой модели занимался лично Жан Бугатти. Автомобиль получил двигатель мощностью 210 л.с. Некоторые эксперты читают, что Atlantic – это первый суперкар в мире.

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Женевский автосалон начнется на следующей неделе. Надеемся, что на нем Bugatti раскроет больше информации о своих планах.

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 Теги: Bugatti, суперкар, ретро

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Сегодня, 14:59 » Автор: Алена Шимко
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