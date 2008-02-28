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Kia обновила гибридный кроссовер Niro
В интерьере корейского кроссовера теперь применяются новые материалы отделки.
Продажами гибридного семейства Niro в Kia весьма довольны: с появления кроссовера на рынке в 2016 году своих владельцев нашли уже более 270 000 вседорожников. А обновление Niro спровоцировано не только жизненным циклом, но и выходом полностью электрической версии кроссовера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Задачей обновления стала, по большому счету, подгонка экстерьера гибридных Kia Niro под стиль, заданный электрическим вседорожником. Именно у него позаимствована идея оформления новых бамперов гибрида с оригинальными ходовыми огнями в виде "двойной стрелы". Кроме того, гибриды получили новую головную оптику и модернизированный задний бампер.
В интерьере корейского кроссовера теперь применяются новые материалы отделки, причем покупателям предоставляется возможность индивидуализации салона: производитель предлагает на выбор варианты его двуцветного оформления. Кроме того, оснащение салона обновленного Kia Niro отличают, в соответствии с сегодняшними трендами, 10-дюймовый монитор мультимедийной системы и 7-дюймовый экран приборной панели.
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Гибридный Kia Niro выпускается в двух вариантах. Оба они оснащаются силовой установкой на базе 1,6-литрового бензинового мотора, но "обычный" гибрид комплектуется 1,56-киловаттной батареей, а версия с возможностью подзарядки аккумуляторов от стороннего источника - уже 8,9-киловаттной. Такой Kia Niro может проехать на электротяге до 65 км в городских условиях.
Продажами гибридного семейства Niro в Kia весьма довольны: с появления кроссовера на рынке в 2016 году своих владельцев нашли уже более 270 000 вседорожников. А обновление Niro спровоцировано не только жизненным циклом, но и выходом полностью электрической версии кроссовера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Задачей обновления стала, по большому счету, подгонка экстерьера гибридных Kia Niro под стиль, заданный электрическим вседорожником. Именно у него позаимствована идея оформления новых бамперов гибрида с оригинальными ходовыми огнями в виде "двойной стрелы". Кроме того, гибриды получили новую головную оптику и модернизированный задний бампер.
В интерьере корейского кроссовера теперь применяются новые материалы отделки, причем покупателям предоставляется возможность индивидуализации салона: производитель предлагает на выбор варианты его двуцветного оформления. Кроме того, оснащение салона обновленного Kia Niro отличают, в соответствии с сегодняшними трендами, 10-дюймовый монитор мультимедийной системы и 7-дюймовый экран приборной панели.
Читайте также: Kia представила свой первый гибридный кроссовер
Гибридный Kia Niro выпускается в двух вариантах. Оба они оснащаются силовой установкой на базе 1,6-литрового бензинового мотора, но "обычный" гибрид комплектуется 1,56-киловаттной батареей, а версия с возможностью подзарядки аккумуляторов от стороннего источника - уже 8,9-киловаттной. Такой Kia Niro может проехать на электротяге до 65 км в городских условиях.
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